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ПОЛИТИКА

Палатный: ГБР собирается прийти ко мне с обысками, а должно посетить героев офшоров

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Артур Палатный: Попытки политической расправы продолжаются давно
Артур Палатный: Попытки политической расправы продолжаются давно
Фото: Артур Палатний / Facebook

Власть пытается отвлечь внимание общества от скандала мирового масштаба с участием президента Зеленского, устраивая провокации против политических конкурентов. Об этом заявил Артур Палатный на своей странице в Facebook.

"ГБР собирается прийти ко мне с обысками, а должно посетить героев офшоров. Радует, как Зе-власть пытается тушить пожар, вспыхнувший из-за громкого расследования "Офшор 95". Отвлечь общество от очередного зашквара международного масштаба они пытаются стандартными грязными средствами – провокациями и политическими преследованиями. Читаю в Telegram-каналах, что в очередной раз по сфальсифицированным делам ГБР готовится проводить обыски у меня, моего окружения и нашей команды. Мы всегда к этому готовы. Попытки политической расправы продолжаются давно", – написал он.

Палатный считает, что Госбюро расследований ищет преступления не там, где нужно.

"Эта клоунада ничего не даст: я, в отличие от вас, грязные деньги через офшоры не отмывал. Поэтому, может, не по тому адресу стоит искать? Вообще, эта история впечатляет. Команда, которая шла к власти под вывеской "новые лица", уже в середине каденции оказывается в центре расследования, которое прогремело на весь мир. Проект, объединяющий более 600 журналистов из 117 стран. Публикации в авторитетных изданиях. Еще один резонанс, который уничтожает международный имидж нашей страны. И что они делают в ответ? Говорят: это нормальная практика, мол, таким образом защищали бизнес. Нет, вы защищали свои доходы от налогообложения, прятали деньги подальше от украинской юрисдикции, а значит, влезли в карман каждому украинцу!" – отметил политик.

По его мнению, раскрытие документов Pandora Papers должно привести к ответственности всех фигурантов.

"Вечно прятаться у вас не получится. Наша команда готова давать отпор и ворам, и политическим провокаторам. Ответственность догонит и заказчиков, и исполнителей! Слава Украине!" – подытожил Палатный.

Контекст:

3 октября Международный консорциум журналистов опубликовал расследование Pandora Papers. В работе над ним были задействованы 600 журналистов из более чем 150 СМИ из 117 стран мира. Журналисты изучили архив 14 офшорных регистраторов.

От Украины документы исследовали журналисты проекта "Слідство.Інфо". Журналисты нашли подтверждения схемы, по которой офшорные фирмы нынешнего президента Украины Владимира Зеленского и его команды с 2012 года получили $40 млн от компаний, связанных с бизнесменом Игорем Коломойским. Это происходило в период, когда студия "Квартал 95" начала сотрудничать с телеканалом "1+1".

Теги: Артур Палатный, расследование, офшор, обыски, ГБР, Pandora Papers
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