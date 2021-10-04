Палатный: ГБР собирается прийти ко мне с обысками, а должно посетить героев офшоров

"ГБР собирается прийти ко мне с обысками, а должно посетить героев офшоров. Радует, как Зе-власть пытается тушить пожар, вспыхнувший из-за громкого расследования "Офшор 95". Отвлечь общество от очередного зашквара международного масштаба они пытаются стандартными грязными средствами – провокациями и политическими преследованиями. Читаю в Telegram-каналах, что в очередной раз по сфальсифицированным делам ГБР готовится проводить обыски у меня, моего окружения и нашей команды. Мы всегда к этому готовы. Попытки политической расправы продолжаются давно", – написал он.

Палатный считает, что Госбюро расследований ищет преступления не там, где нужно.

"Эта клоунада ничего не даст: я, в отличие от вас, грязные деньги через офшоры не отмывал. Поэтому, может, не по тому адресу стоит искать? Вообще, эта история впечатляет. Команда, которая шла к власти под вывеской "новые лица", уже в середине каденции оказывается в центре расследования, которое прогремело на весь мир. Проект, объединяющий более 600 журналистов из 117 стран. Публикации в авторитетных изданиях. Еще один резонанс, который уничтожает международный имидж нашей страны. И что они делают в ответ? Говорят: это нормальная практика, мол, таким образом защищали бизнес. Нет, вы защищали свои доходы от налогообложения, прятали деньги подальше от украинской юрисдикции, а значит, влезли в карман каждому украинцу!" – отметил политик.

По его мнению, раскрытие документов Pandora Papers должно привести к ответственности всех фигурантов.

"Вечно прятаться у вас не получится. Наша команда готова давать отпор и ворам, и политическим провокаторам. Ответственность догонит и заказчиков, и исполнителей! Слава Украине!" – подытожил Палатный.