"Огласка неестественно большая". Стефанишина связала офшорные расследования Pandora Papers с законом о деолигархизации

"Я уверена, что эти публикации связаны с принятием закона о деолигархизации. И в первую очередь я увязываю это с тем, что огласка был неестественно большой. Развертывание этого месседжа произошло очень активно именно поэтому – инструменты влияния и медиа, которыми обладают определенные олигархические группы", – заявила она.

Журналист в ответ заметила, что выдержки из расследования Pandora Papers публиковали международные СМИ, в частности американская газета The Washington Post.

"Я пользовалась этими ресурсами: и The Washington Post, и The Guardian. И в целом там было много статей по различным элементам. Pandora Papers там писали не только об украинском контексте. Это были десятки, десятки заметок о различных утечках, которые проанализировали различные эксперты", – отреагировала Стефанишина.