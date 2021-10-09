"Огласка неестественно большая". Стефанишина связала офшорные расследования Pandora Papers с законом о деолигархизации

"Я уверена, что эти публикации связаны с принятием закона о деолигархизации. И в первую очередь я увязываю это с тем, что огласка был неестественно большой. Развертывание этого месседжа произошло очень активно именно поэтому – инструменты влияния и медиа, которыми обладают определенные олигархические группы", – заявила она.
Журналист в ответ заметила, что выдержки из расследования Pandora Papers публиковали международные СМИ, в частности американская газета The Washington Post.
"Я пользовалась этими ресурсами: и The Washington Post, и The Guardian. И в целом там было много статей по различным элементам. Pandora Papers там писали не только об украинском контексте. Это были десятки, десятки заметок о различных утечках, которые проанализировали различные эксперты", – отреагировала Стефанишина.
Международный консорциум журналистов 3 октября опубликовал расследование Pandora Papers. В работе над ним были задействованы 600 журналистов из более чем 150 СМИ из 117 стран мира. Журналисты изучили архив 14 офшорных регистраторов.
Журналисты проекта "Слідство.Інфо" нашли в документах Pandora Papers частичное подтверждение схемы перевода $40 млн с 2012 года от структур бизнесмена Игоря Коломойского офшорным фирмам Зеленского и его соратников. Это происходило в период, когда студия "Квартал 95", основанная Зеленским, начала сотрудничать с телеканалом "1+1".
В Офисе президента не увидели ничего компрометирующего в расследовании об офшорах Зеленского. В ОП подчеркнули, что события, описанные в расследовании, происходили до прихода Зеленского к власти.
Среди 336 политиков, которые фигурируют в расследовании офшорных схем, 38 являются украинцами. На втором месте – Россия (19), на третьем – Колумбия, ОАЭ и Гондурас (по 11).