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НАБУ проверит транзакции "ПриватБанка" через офшорные компании после расследования Pandora Papers

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По данным СМИ, офшорные компании, перечислявшие средства компаниям Зеленского и его соратников, подозреваются в отмывании денег "Приватбанка"
По данным СМИ, офшорные компании, перечислявшие средства компаниям Зеленского и его соратников, подозреваются в отмывании денег "Приватбанка"
Фото: depositphotos.com

Национальное антикоррупционное бюро проверит подозрительные транзакции "ПриватБанка" через офшорные компании, о которых стало известно из расследования утечки данных Pandora Papers. Об этом в НАБУ сообщили в комментарии "Укринформу".

"Детективы НАБУ в рамках расследования так называемого дела "ПриватБанка" исследуют все транзакции этого финансового учреждения, в том числе и те, которые упомянуты в материале Международного консорциума журналистов", – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что по результатам расследования будет принято соответствующее решение согласно законодательству.

Контекст:

3 октября Международный консорциум журналистов опубликовал расследование Pandora Papers. В работе над ним были задействованы 600 журналистов из более чем 150 СМИ из 117 стран мира. Журналисты изучили архив 14 офшорных регистраторов.

Журналисты проекта "Слідство.Інфо" нашли в документах Pandora Papers частичное подтверждение схемы перевода $40 млн с 2012 года от структур бизнесмена Игоря Коломойского офшорным фирмам президента Украины Владимира Зеленского и его соратников. Это происходило в период, когда студия "Квартал 95", основанная Зеленским, начала сотрудничать с телеканалом "1+1".

Кроме того, по словам журналистов, офшорные компании, которые перечисляли средства компаниям Зеленского и его соратников, подозреваются в отмывании миллиардов из "Приватбанка".

В Офисе президента не увидели ничего компрометирующего в расследовании об офшорах Зеленского. В ОП подчеркнули, что события, описанные в расследовании, происходили до прихода Зеленского к власти.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что большая часть информации из расследования известна следователям, ведущим дело "ПриватБанка", и изучается.

Теги: ПриватБанк, расследование, журналисты, НАБУ, офшор, Pandora Papers
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