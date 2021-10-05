НАБУ проверит транзакции "ПриватБанка" через офшорные компании после расследования Pandora Papers

По данным СМИ, офшорные компании, перечислявшие средства компаниям Зеленского и его соратников, подозреваются в отмывании денег "Приватбанка" Фото: depositphotos.com

"Детективы НАБУ в рамках расследования так называемого дела "ПриватБанка" исследуют все транзакции этого финансового учреждения, в том числе и те, которые упомянуты в материале Международного консорциума журналистов", – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что по результатам расследования будет принято соответствующее решение согласно законодательству.