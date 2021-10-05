США пока не комментируют расследование Pandora Papers – Госдеп

"Я знаю, что к этому есть большой интерес. Мы, конечно, видели сообщения о Pandora Papers и мы не можем комментировать конкретно данные, которые мы рассматриваем", – сказал он.

В то же время, по словам Прайса, правительство США "активно уделяет внимание повышению финансовой прозрачности и расследованию возможных незаконных действий и действий по уклонению от санкций с использованием всех источников информации, как общедоступных, так и непубличных".