Pandora Papers. Американские юристы помогали Китаю купить "Мотор Січ"

Расследователи в утечке Pandora Papers обнаружили упоминание о "Мотор Січі", а именно неподписанный проект соглашения о продаже компании. В нем был подробно описан план, по которому три офшорные фирмы – Skyrizon Aircraft Holdings, зарегистрированные на Британских Виргинских островах, и зарегистрированные на Кипре Reckoner Investment и Argio Investment, – приобретут шесть офшоров, которые вместе владеют контрольным пакетом акций "Мотор Січ".
Журналисты считают, что такой план был разработан, чтобы избежать нарушения антимонопольного законодательства Украины. Фирма DLA Piper предложила структурировать сделку таким образом, чтобы несколько теневых компаний приобрели крупные акции "Мотор Січ", а владельцы этих офшоров использовались в качестве доверенных лиц реальных владельцев Beijing Skyrizon. В итоге ни у одной компании не было бы больше 25% акций компании, что необходимо для соблюдения антимонопольных правил.
По данным OCCRP, Beijing Skyrizon выкупил только 9,99% акций "Мотор Січ" через дочернюю компанию Skyrizon Aircraft Holdings, зарегистрированную на Британских Виргинских островах. Другая компания Granum Corporation, зарегистрированная в Панаме, купила еще 9,3%.
"Большая часть оставшегося пакета акций была приобретена офшорными фирмами, принадлежащими четырем китайским физическим лицам, ни один из которых не имеет публичного статуса в качестве предпринимателя или очевидных средств для приобретения значительных долей в фирме размером с "Мотор Січ", – отмечают журналисты.
В материалах, опубликованных в Едином государственном реестре судебных решений, сказано, что в 2016 году собственник "Мотор Січі" Вячеслав Богуслаев продал 56,009% акций семи компаниям, связанным с китайской Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co. Ltd. Антимонопольный комитет Украины не давал разрешения на сделку, что в таких случаях необходимо.
В апреле 2018 года Шевченковский районный суд Киева наложил арест на 56% акций "Мотор Січі", которые принадлежат иностранным инвесторам. До окончания досудебного расследования суд запретил любые действия с арестованными активами, которые могут привести к смене их владельца. Акции находятся под арестом до сих пор.
В 2019 году Богуслаев подтвердил, что продал предприятие китайской компании. По словам бизнесмена, китайцы обязались в течение двух лет инвестировать в предприятие $250 млн.
Антимонопольный комитет Украины несколько раз отклонял заявку китайских инвесторов на покупку "Мотор Січі". После очередного отказа в ноябре 2020 года китайская компания заявила, что намерена отсудить у государства Украина $3,5 млрд из-за потерянных инвестиций в "Мотор Січ".
В январе 2021 года США и Украина ввели санкции против китайских инвесторов "Мотор Січі". В Китае санкции назвали "варварским грабежом".
Совет нацбезопасности и обороны 11 марта 2021 года заявил о решении вернуть в государственную собственность "Мотор Січ". При этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что речь не идет о "национализации" "Мотор Січі". Предприятие "будет возвращено в собственность украинского народа законным образом в соответствии с действующим законодательством", говорил он.
20 марта суд наложил арест на имущество и 100% акций "Мотор Січі", сообщили в СБУ. Имущество передано в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), с обязательным определением
ПАО "Мотор Січ" – один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок.