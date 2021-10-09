Pandora Papers. Американские юристы помогали Китаю купить "Мотор Січ"

Расследователи в утечке Pandora Papers обнаружили упоминание о "Мотор Січі", а именно неподписанный проект соглашения о продаже компании. В нем был подробно описан план, по которому три офшорные фирмы – Skyrizon Aircraft Holdings, зарегистрированные на Британских Виргинских островах, и зарегистрированные на Кипре Reckoner Investment и Argio Investment, – приобретут шесть офшоров, которые вместе владеют контрольным пакетом акций "Мотор Січ".

Журналисты считают, что такой план был разработан, чтобы избежать нарушения антимонопольного законодательства Украины. Фирма DLA Piper предложила структурировать сделку таким образом, чтобы несколько теневых компаний приобрели крупные акции "Мотор Січ", а владельцы этих офшоров использовались в качестве доверенных лиц реальных владельцев Beijing Skyrizon. В итоге ни у одной компании не было бы больше 25% акций компании, что необходимо для соблюдения антимонопольных правил.

По данным OCCRP, Beijing Skyrizon выкупил только 9,99% акций "Мотор Січ" через дочернюю компанию Skyrizon Aircraft Holdings, зарегистрированную на Британских Виргинских островах. Другая компания Granum Corporation, зарегистрированная в Панаме, купила еще 9,3%.

"Большая часть оставшегося пакета акций была приобретена офшорными фирмами, принадлежащими четырем китайским физическим лицам, ни один из которых не имеет публичного статуса в качестве предпринимателя или очевидных средств для приобретения значительных долей в фирме размером с "Мотор Січ", – отмечают журналисты.