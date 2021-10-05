Упоминание Зеленского в Pandora Papers не повлияет на диалог между Украиной и США – Псаки

Псаки заявила, что Байден будет настаивать на усилении финансовой прозрачности в мире Фото: EPA

Она отметила, что президент США Джо Байдена настаивает на усилении финансовой прозрачности в мире.

"На этом он настаивал в своей внутренней повестке дня, на международных форумах он также подчеркивал важность уменьшения коррупции", – сказала Псаки.

США пока не комментируют расследование Pandora Papers и продолжают его изучать, заявил 4 октября спикер Госдепартамента США Нед Прайс.