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ПОЛИТИКА

В Лондоне украинские активисты пикетировали дом, в котором, по данным расследования Pandora Papers, у Зеленского есть квартира

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Коррупция в Украине осталась на том же уровне, а может, и вышла на новый, заявил один из участников протеста
Коррупция в Украине осталась на том же уровне, а может, и вышла на новый, заявил один из участников протеста
Фото: bykvu.com

Участники акции на Бейкер-стрит в Лондоне заявили, что президент Владимир Зеленский должен продать свою недвижимость за границей и вернуть деньги в Украину, сообщил 9 октября сайт "Буквы".

В пикете приняли участие украинцы, а также их британские партнеры и единомышленники, рассказал изданию представитель организации London Euromaidan Андрей Бубернак.

"Недавно было опубликовано расследование Pandora Papers о том, как Зеленский отмыл деньги [бизнесмена Игоря] Коломойского из "ПриватБанка" через офшоры и купил себе в Лондоне квартиру, а может, и не одну, которая не была задекларирована... Мы пришли сюда показать свое понимание ситуации, которая в принципе не изменилась за период его президентства. То есть коррупция в Украине осталась на том же уровне, а может, и вышла на новый. И Зеленский своим примером показал, что он не только не борется с ней, а участвует в коррупционных схемах", – заявил Бубернак.

По его словам, общество не ждет объяснений от президента, а хочет действий.

"Каждый должен отвечать за свои поступки. Пусть Зеленский отвечает за свои поступки перед гражданами Украины. Пусть вернет деньги в Украину. Продаст квартиру, продаст пару квартир... Пусть их задекларирует. Каждый вправе иметь жилье – никто не отрицает. Но пусть оно будет заработано честным способом и тяжелым трудом", – отметил активист.

ВИДЕО
Видео: Букви / YouTube

Акцию поддержала European Democrat Students – студенческая организация Европейской народной партии. Представители European Democrat Students опубликовали в своем Facebook сообщение о том, что к пикету присоединился генеральный секретарь организации, болгарин по происхождению Иван Ботучаров.

https://www.facebook.com/edsnet.eu/posts/10161299954884046

Контекст:

Международный консорциум журналистов 3 октября опубликовал расследование Pandora Papers. В работе над ним были задействованы 600 журналистов из более чем 150 СМИ из 117 стран мира. Журналисты изучили архив 14 офшорных регистраторов.

Журналисты проекта "Слідство.Інфо" нашли в документах Pandora Papers частичное подтверждение схемы перевода $40 млн с 2012 года от структур бизнесмена Игоря Коломойского офшорным фирмам Зеленского и его соратников. Это происходило в период, когда студия "Квартал 95", основанная Зеленским, начала сотрудничать с телеканалом "1+1".

Полученные журналистами документы подтверждают, что в 2012 году кварталовцы зарегистрировали более десятка фирм на Британских Виргинских островах, в Белизе и на Кипре. В сердце сети находилась до сих пор неизвестная фирма Maltex Multicapital Corp. Согласно документам утечки, Maltex была поровну поделена между фирмами Зеленского, братьев Сергея и Бориса Шефиров и сценариста и режиссера продуктов студии "Квартал 95" Андрея Яковлева.

Номинальным владельцем центра сети выступала другая компания, Davegra Limited. К тому времени ее собственником был нынешний глава Службы безопасности Украины Иван Баканов. Именно он подписал так называемую "трастовую декларацию" – документ, который фиксирует отношения между номинальным и реальным владельцем компании.

Как пояснил "Слідству.Інфо" эксперт по структурированию активов Максим Греков, трастовые декларации обычно заключают для сохранения конфиденциальности реального владельца компании. То есть фирма Баканова выступила номинальным владельцем Maltex Multicapital, чтобы скрыть реального – Зеленского и его партнеров.

Документы позволили установить, что у компаний кварталовцев в собственности три квартиры в центре столицы Великобритании, в том числе в доме под названием Chalfont Court. Вход в него расположен напротив дома 221В на улице Бейкер-стрит, где жил вымышленный детектив Шерлок Холмс. Цена этой квартиры на момент покупки в 2018 году составляла около $3 млн, писало "Слідство.Інфо".

В Офисе президента не увидели ничего компрометирующего в расследовании об офшорах Зеленского. В ОП подчеркнули, что события, описанные в расследовании, происходили до прихода Зеленского к власти.

Среди 336 политиков, которые фигурируют в расследовании офшорных схем, 38 являются украинцами. На втором месте – Россия (19), на третьем – Колумбия, ОАЭ и Гондурас (по 11).

Теги: Великобритания, протесты, Лондон, пикет, деньги, расследование, Владимир Зеленский, активист, квартира, Pandora Papers
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