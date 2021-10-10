В Лондоне украинские активисты пикетировали дом, в котором, по данным расследования Pandora Papers, у Зеленского есть квартира

Коррупция в Украине осталась на том же уровне, а может, и вышла на новый, заявил один из участников протеста Фото: bykvu.com

В пикете приняли участие украинцы, а также их британские партнеры и единомышленники, рассказал изданию представитель организации London Euromaidan Андрей Бубернак.

"Недавно было опубликовано расследование Pandora Papers о том, как Зеленский отмыл деньги [бизнесмена Игоря] Коломойского из "ПриватБанка" через офшоры и купил себе в Лондоне квартиру, а может, и не одну, которая не была задекларирована... Мы пришли сюда показать свое понимание ситуации, которая в принципе не изменилась за период его президентства. То есть коррупция в Украине осталась на том же уровне, а может, и вышла на новый. И Зеленский своим примером показал, что он не только не борется с ней, а участвует в коррупционных схемах", – заявил Бубернак.

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По его словам, общество не ждет объяснений от президента, а хочет действий.

"Каждый должен отвечать за свои поступки. Пусть Зеленский отвечает за свои поступки перед гражданами Украины. Пусть вернет деньги в Украину. Продаст квартиру, продаст пару квартир... Пусть их задекларирует. Каждый вправе иметь жилье – никто не отрицает. Но пусть оно будет заработано честным способом и тяжелым трудом", – отметил активист.

ВИДЕО

Видео: Букви / YouTube

Акцию поддержала European Democrat Students – студенческая организация Европейской народной партии. Представители European Democrat Students опубликовали в своем Facebook сообщение о том, что к пикету присоединился генеральный секретарь организации, болгарин по происхождению Иван Ботучаров.