"У меня много было офшоров. Сейчас на жене один". Арахамия прокомментировал упоминание Зеленского в Pandora Papers

Он отметил, что пока не смотрел расследование "Слідство.Інфо", в котором упоминаются офшорные компании, связанные с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Ну, там же история, которой девять лет, когда это было в бизнесе. Я не вижу, честно говоря [ничего плохого]... У меня, кстати, много было офшоров. Я это открыто в декларации даже показал. Сейчас на жене один офшор с Сейшел. Это нормальный процесс", – сказал Арахамия.

По его словам, в офшорах есть отрицательная и положительная стороны. В числе последних – их международная юрисдикция. По словам нардепа, почти все топ-100 миллиардеров мира имеют офшорные компании. Негативной стороной офшоров Арахамия назвал потенциальные манипуляции с налогами.

Глава фракции подчеркнул, что "Слуга народа" приняла антиофшорный законопроект №1210, который вступит в силу 1 января 2022 года. Суть документа в том, что украинцам не придется скрывать офшоры, а можно будет показать эти фирмы и платить налоги в Украине.