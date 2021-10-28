Налоговая амнистия принесла в бюджет 6 млн грн — Гетманцев

По словам Гетманцева, количество поданных на амнистию деклараций продолжает увеличиваться. Также он подчеркнул, что проблем с процессом оформления соответствующих документов нет.

Контекст:

Налоговая амнистия в Украине была была объявлена на один год и стартовала 1 сентября 2021 года. Она позволяет гражданам легализовать накопления в валюте, задекларировать ценные бумаги, движимое и недвижимое имущество без указания источников происхождения активов.

Сбор со специального декларирования предусмотрен по ставкам от 2,5% до 9%. При этом государство гарантирует декларанту освобождение от уплаты налогового долга в случае выплаты им полной суммы сбора по специальной декларации, неразглашение данных в декларации (есть исключения), а также запрет на использование информации из деклараций в расследованиях и проверках в отношении декларанта и в качестве доказательств в уголовных производствах против него.

Гражданам, чьи активы меньше 400 тыс. грн, проходить через процедуру амнистии нет необходимости. Их доходы признаются государством такими, которые можно было накопить.

Чиновникам, депутатам, госслужащим прав на налоговую амнистию закон не предусматривает.

В конце сентября Государственная налоговая служба сообщала, что с начала кампании одноразового добровольного декларирования физических лиц в государственный бюджет Украины поступило более 1,5 млн грн.