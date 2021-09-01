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ДЕНЬГИ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Гетманцев: Каждому украинцу мы автоматически амнистируем 400 тыс. грн, квартиру, дом и земельный участок без подачи деклараций

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Гетманцев: Амнистия это не ревизия вашего имущества
Гетманцев: Амнистия – это не ревизия вашего имущества
Фото: Danil Getmantsev / Facebook

В рамках амнистии капиталов украинцы смогут задекларировать 400 тыс. грн, с которых не будут сниматься налоги. Об этом в интервью изданию "ГОРДОН" сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев.

"Каждому гражданину Украины мы автоматически амнистируем 400 тыс. грн без подачи деклараций. Считается, что у вас может быть, кроме ваших "белых" доходов, еще до 400 тыс. грн сбережений, ведь вы получали всю жизнь зарплату. Кроме этого, автоматически амнистируем одну квартиру до 120 м², дом до 240 м², земельный участок в пределах норм бесплатной приватизации на каждого человека", – сказал он.

Нардеп отметил, что "человек может положить сбережения на счет и уплатить налог, но если речь о текущих жизненных расходах, то они входят в те самые 400 тыс. грн, которые амнистированы автоматически".

"Никаких сверхполномочий ни у налоговой, ни у других контролирующих служб не появится. Начнем с того, что граждане не должны, а имеют право воспользоваться инструментом налоговой амнистии. Даже в названии закона указано – добровольно. Не читайте полезных и бесполезных идиотов в соцсетях. Амнистия – это не ревизия вашего имущества. Это повод для каждого человека сесть и свести свой финансовый баланс. Посмотреть, сколько чего есть, какие источники поступлений, по каким активам в будущем могут возникнуть вопросы, и принять решение – надо или нет проходить через амнистию. Это возможность получить документ о легальности происхождения своих средств", – объяснил Гетманцев.

По его словам, "нет и никогда не будет права у государства спросить у вас, откуда имущество – квартира, машина, дача, деньги, бриллианты".

"Тем, что вы имеете сейчас, вы свободно распоряжаетесь. Никто вас не ограничивает. Однако в случае, если вы захотите в будущем потратить ваш "черный" капитал на приобретение дорогих вещей, такие вопросы к вам, конечно, возникнут. Кроме того, ваши деньги, с которых уплачены налоги, и так "белые", не подлежат амнистии. Если человек ранее указывал деньги в декларации либо получал доходы от налоговых агентов с уплатой налогов, он уже имеет "белые" средства", – подчеркнул Гетманцев.

Гетманцев: Нет и не будет права у государства спросить, откуда у вас квартира, машина, дача, деньги, бриллианты. Читайте полную версию интервью

Контекст:

15 июля Рада приняла закон о детенизации доходов и повышении налоговой культуры граждан путем добровольного декларирования активов и уплаты единовременного сбора в бюджет. За проголосовали 243 народных депутата при необходимых 226. Большинство голосов (215) дала фракция "Слуги народа".

Сбор со специального декларирования предусмотрен по ставкам от 2,5% до 9%. При этом государство гарантирует декларанту освобождение от уплаты налогового долга в случае выплаты им полной суммы сбора по специальной декларации, неразглашение данных в декларации (есть исключения), а также запрет на использование информации из деклараций в расследованиях и проверках в отношении декларанта и как доказательства в уголовных производствах против него.

Закон о налоговой амнистии не освобождает от ответственности за коррупцию, заявил председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев 1 июля.

Нацбанк Украины 6 августа определил порядок открытия и ведения счетов со специальным режимом использования в национальной и иностранных валютах, а также банковских металлах для одноразового добровольного декларирования.

Одноразовое добровольное декларирование началось 1 сентября 2021 года и пройдет до 1 сентября 2022 года, уточнили в НБУ.

Теги: налоги, зарплата, амнистия, доходы, декларация, земельный участок, деньги, украинцы, финансы, имущество, декларирование, квартира, Даниил Гетманцев, дом, нардеп
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