Гетманцев: Каждому украинцу мы автоматически амнистируем 400 тыс. грн, квартиру, дом и земельный участок без подачи деклараций

"Каждому гражданину Украины мы автоматически амнистируем 400 тыс. грн без подачи деклараций. Считается, что у вас может быть, кроме ваших "белых" доходов, еще до 400 тыс. грн сбережений, ведь вы получали всю жизнь зарплату. Кроме этого, автоматически амнистируем одну квартиру до 120 м², дом до 240 м², земельный участок в пределах норм бесплатной приватизации на каждого человека", – сказал он.

Нардеп отметил, что "человек может положить сбережения на счет и уплатить налог, но если речь о текущих жизненных расходах, то они входят в те самые 400 тыс. грн, которые амнистированы автоматически".

"Никаких сверхполномочий ни у налоговой, ни у других контролирующих служб не появится. Начнем с того, что граждане не должны, а имеют право воспользоваться инструментом налоговой амнистии. Даже в названии закона указано – добровольно. Не читайте полезных и бесполезных идиотов в соцсетях. Амнистия – это не ревизия вашего имущества. Это повод для каждого человека сесть и свести свой финансовый баланс. Посмотреть, сколько чего есть, какие источники поступлений, по каким активам в будущем могут возникнуть вопросы, и принять решение – надо или нет проходить через амнистию. Это возможность получить документ о легальности происхождения своих средств", – объяснил Гетманцев.

По его словам, "нет и никогда не будет права у государства спросить у вас, откуда имущество – квартира, машина, дача, деньги, бриллианты".

"Тем, что вы имеете сейчас, вы свободно распоряжаетесь. Никто вас не ограничивает. Однако в случае, если вы захотите в будущем потратить ваш "черный" капитал на приобретение дорогих вещей, такие вопросы к вам, конечно, возникнут. Кроме того, ваши деньги, с которых уплачены налоги, и так "белые", не подлежат амнистии. Если человек ранее указывал деньги в декларации либо получал доходы от налоговых агентов с уплатой налогов, он уже имеет "белые" средства", – подчеркнул Гетманцев.

Гетманцев: Нет и не будет права у государства спросить, откуда у вас квартира, машина, дача, деньги, бриллианты. Читайте полную версию интервью