Налоговая амнистия. В Минфине Украины сообщили, какие активы не подлежат декларированию

"С 1 сентября граждане Украины имеют право подать единовременную добровольную декларацию с указанием активов, принадлежащих им, с которых не были уплачены налоги и сборы", – отметили в сообщении.
Декларирование будет происходить путем подачи декларации в Государственную налоговую службу через электронный кабинет в разделе "Одноразовая (специальная) добровольная декларация".
Декларированию подлежат:
Воспользоваться одноразовым добровольным декларированием могут физические лица – резиденты, в том числе самозанятые лица, а также физические лица, не являющиеся резидентами Украины, при определенных условиях.
Запрещено подавать декларацию:
В Минфине также рассказали, какие активы не подлежат декларированию:
15 июля 2021 года Рада приняла закон о детенизации доходов и повышении налоговой культуры граждан путем добровольного декларирования активов и уплаты единовременного сбора в бюджет. За проголосовали 243 народных депутата при необходимых 226. Большинство голосов (215) дала фракция "Слуги народа".
Сбор со специального декларирования предусмотрен по ставкам от 2,5% до 9%. При этом государство гарантирует декларанту освобождение от уплаты налогового долга в случае выплаты им полной суммы сбора по специальной декларации, неразглашение данных в декларации (есть исключения), а также запрет на использование информации из деклараций в расследованиях и проверках в отношении декларанта и как доказательства в уголовных производствах против него.
Закон о налоговой амнистии не освобождает от ответственности за коррупцию, заявил председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев 1 июля.
Нацбанк Украины 6 августа определил порядок открытия и ведения счетов со специальным режимом использования в национальной и иностранных валютах, а также банковских металлах для одноразового добровольного декларирования.
Одноразовое добровольное декларирование проводится с 1 сентября 2021 года до 1 сентября 2022 года, уточнили в НБУ.