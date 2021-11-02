Зеленский лидирует в президентском рейтинге. Второй – Порошенко – опрос

Зеленского готовы поддержать 25,1% украинцев, которые намерены участвовать в голосовании и определились с выбором Фото: president.gov.ua

Если бы выборы главы государства прошли в ближайшее время, действующего президента поддержали бы 25,1% украинцев, которые намерены участвовать в голосовании и определились с выбором.

На втором месте – пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко, у которого 14,1%.

Следом идут лидер "Батьківщини" – нардеп Юлия Тимошенко (10,1%), сопредседатель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко (9,5%), бывший спикер Верховной Рады – нардеп Дмитрий Разумков (7,3%), лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко (7,1%), лидер партии "Наши" Евгений Мураев (6%) и бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман (5,1%).

Рейтинг остальных политиков меньше 5%.

Опрос проводился с 21-го по 23 октября среди граждан старше 18 лет во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Были опрошены 2500 респондентов методом телефонного интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 2%.