Зеленский лидирует в президентском рейтинге. Второй – Порошенко – опрос

Если бы выборы главы государства прошли в ближайшее время, действующего президента поддержали бы 25,1% украинцев, которые намерены участвовать в голосовании и определились с выбором.
На втором месте – пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко, у которого 14,1%.
Следом идут лидер "Батьківщини" – нардеп Юлия Тимошенко (10,1%), сопредседатель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко (9,5%), бывший спикер Верховной Рады – нардеп Дмитрий Разумков (7,3%), лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко (7,1%), лидер партии "Наши" Евгений Мураев (6%) и бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман (5,1%).
Рейтинг остальных политиков меньше 5%.
Опрос проводился с 21-го по 23 октября среди граждан старше 18 лет во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Были опрошены 2500 респондентов методом телефонного интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 2%.
На президентских выборах, которые прошли 31 марта 2019 года, за Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за его оппонента Порошенко – 15,95%. Они вышли во второй тур.
Во втором туре, который состоялся 21 апреля, за Зеленского проголосовали 73,22% украинцев, за Порошенко – 24,45%.
Следующие выборы президента должны состояться в Украине в 2024 году.