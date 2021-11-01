Планета получила две экобомбы, когда гарантии безопасности Украины были нарушены – Зеленский

Его выступление транслировал в Facebook Офис президента.

"Чтобы преодолеть глобальное потепление, нам необходимо глобальное потепление в отношениях государств, где ежегодно тает доверие. Договоренности ничего не стоят, если для кого-то это просто слова – и в отношении экологических соглашений, и не касающихся окружающей среды. В 1994 году Украина получила гарантии безопасности, которые, к сожалению, не были выполнены, а планета получила две экобомбы в центре Европы: оккупированные Крым и часть нашего украинского Донбасса. Полуостров Крым с уникальной флорой и фауной стал военно-морской базой РФ. А на части Донбасса – затопление шахт, деградация грунта, нехватка питьевой воды. И все это сейчас", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что эта угроза – общая для мира.

"В наше время беда, где бы она ни случилась, я уверен, касается абсолютно всех. Это доказывает взрыв на Чернобыльской АЭС, от которого пострадала не только Украина, а десятки стран мира", – продолжил Зеленский.

Президент отметил, что природа в Чернобыльской зоне восстанавливается намного быстрее, чем ожидалось.

"Природа как бы подсказывает нам: лучшее, чем вы можете помочь, люди, – это не мешать. Не следует воспринимать это буквально и ничего вообще не делать. Мы можем сдаться – наводнения и пожары будут каждую неделю, купаться в море сможем лишь в костюмах химзащиты, остальную часть жизни проведем в респираторах, чистая питьевая вода – только по выходным, продукты, которые выросли не на токсическом грунте, – только по праздникам, а средняя продолжительность жизни в мире составит 25–30 лет. Возможно, это было бы справедливым наказанием для человечества, для тех, кто забыл, что это наша планета, и для тех, кто забыл, что это не наша планета – это планета медведей, тигров, панд, коал, китов, акул и прочее. Они не могут провести саммит и отказаться от пластика. Только мы можем это исправить", – добавил Зеленский.