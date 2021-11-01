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Планета получила две экобомбы, когда гарантии безопасности Украины были нарушены – Зеленский

Зеленский: Планета получила две экобомбы в центре Европы: оккупированные Крым и часть нашего украинского Донбасса
Зеленский: Планета получила две экобомбы в центре Европы: оккупированные Крым и часть нашего украинского Донбасса
Фото: president.gov.ua

Из-за невыполнения гарантий безопасности Украины, которые были предусмотрены Будапештским меморандумом, подписанным в 1994 году, появились две "экологические бомбы". Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время конференции ООН по изменению климата Climate Change Conference of the Parties (COP26) в Великобритании.

Его выступление транслировал в Facebook Офис президента.

"Чтобы преодолеть глобальное потепление, нам необходимо глобальное потепление в отношениях государств, где ежегодно тает доверие. Договоренности ничего не стоят, если для кого-то это просто слова – и в отношении экологических соглашений, и не касающихся окружающей среды. В 1994 году Украина получила гарантии безопасности, которые, к сожалению, не были выполнены, а планета получила две экобомбы в центре Европы: оккупированные Крым и часть нашего украинского Донбасса. Полуостров Крым с уникальной флорой и фауной стал военно-морской базой РФ. А на части Донбасса – затопление шахт, деградация грунта, нехватка питьевой воды. И все это сейчас", – сказал Зеленский. 

Он подчеркнул, что эта угроза – общая для мира. 

"В наше время беда, где бы она ни случилась, я уверен, касается абсолютно всех. Это доказывает взрыв на Чернобыльской АЭС, от которого пострадала не только Украина, а десятки стран мира", – продолжил Зеленский. 

Президент отметил, что природа в Чернобыльской зоне восстанавливается намного быстрее, чем ожидалось. 

"Природа как бы подсказывает нам: лучшее, чем вы можете помочь, люди, – это не мешать. Не следует воспринимать это буквально и ничего вообще не делать. Мы можем сдаться – наводнения и пожары будут каждую неделю, купаться в море сможем лишь в костюмах химзащиты, остальную часть жизни проведем в респираторах, чистая питьевая вода – только по выходным, продукты, которые выросли не на токсическом грунте, – только по праздникам, а средняя продолжительность жизни в мире составит 25–30 лет. Возможно, это было бы справедливым наказанием для человечества, для тех, кто забыл, что это наша планета, и для тех, кто забыл, что это не наша планета – это планета медведей, тигров, панд, коал, китов, акул и прочее. Они не могут провести саммит и отказаться от пластика. Только мы можем это исправить", – добавил Зеленский.

Контекст:

Будапештский меморандум был подписан 5 декабря 1994 года. Согласно документу, страны-подписанты – Великобритания, Россия и США – обязались быть гарантами независимости, суверенитета и границ Украины, а также воздерживаться от применения против Украины любого оружия, не только ядерного. Кроме того, подписанты обещали не оказывать на Киев экономическое давление. В обмен Украина отказалась от своего ядерного статуса. Под меморандумом поставили свои подписи тогдашние президент Украины Леонид Кучма, президент РФ Борис Ельцин, президент США Билл Клинтон и премьер Великобритании Джон Мейджор.

Россия в 2014 году нарушила условия меморандума, аннексировав Крым и начав вооруженную агрессию на Донбассе, заявляли в МИД Украины.

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что Россия Будапештское соглашение не нарушила, поскольку не применила в отношении Украины ядерное оружие.

В январе 2021 года Зеленский заявил, что невыполнение Будапештского меморандума означает, что любые договоренности в мире "умножены на ноль".

26-я конференция ООН по изменению климата проходит в Глазго (Великобритания). Она открылась 31 октября и продлится до 12 ноября. Саммит соберет представителей стран для ускорения действий по достижению целей Парижского соглашения, отметили на официальном сайте мероприятия.

Зеленский прибыл в Великобританию с женой Еленой 31 октября.

Теги: Великобритания, экология, климат, Будапештский меморандум, Владимир Зеленский, глобальное потепление, Чернобыль, конференция
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