"Порошенко очень хотел". Аваков ответил, кто из президентов больше пытался влиять на МВД

Аваков: Мы могли с Порошенко разговаривать очень спокойно. Он мог устраивать какие-то политические шаги, провокации. Мы потом разговаривали, друг на друга внимательно смотрели Фото: Арсен Аваков / Facebook

Так Аваков ответил на вопрос о том, кто больше пытался оказывать давление на МВД: Порошенко, нынешний президент Украины Владимир Зеленский, Верховная Рада или Совет национальной безопасности и обороны.

"Порошенко очень хотел [влиять на МВД] и постоянно делал это. К сожалению, значительная часть энергии уходила на то, чтобы от этого отбиваться, вместо того, чтобы созидать. Но у Петра Алексеевича был баланс. В парламенте был баланс и во власти был баланс. Поэтому мы могли с ним разговаривать очень спокойно. Он мог устраивать какие-то политические шаги, провокации. Мы потом разговаривали, друг на друга внимательно смотрели, один на один и при людях. Говорили: "Давай с чистого листа, заново". Но это не было эффективное давление, это был дискомфорт", – сказал экс-министр.

По его словам, после прихода к власти Зеленский спрашивал его о желаемом стиле работы. Аваков говорит, что хотел работать так, чтобы отношения были комфортными.

"Чтобы я мог созидать, реализовывать стратегии, готовить что-то фундаментальное, что, может быть, даст эффект через пять лет, но даст, – добавил Аваков. – Система авиационной безопасности, система охраны морских границ. [...] Это фундаментальные проекты, которые были заложены и пойдут. А если тратить все на интриги – так нельзя. И когда я увидел, что все выветривается в интриги, когда мне говорят: "А зачем полицейские специально останавливают депутатов от "Слуги народа"?" Там история была, что за две или три недели три депутата [были остановлены]. Я говорю: "Потому что это их работа, вы думайте, как подбирать депутатов таких, чтобы были адекватными", – добавил он.