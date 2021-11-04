Аваков объяснил свою отставку: Несколько месяцев чувствовал дискомфорт

Аваков: Я проработал до тех пор, пока не увидел, что, наверное, моя компетентность не может реализовать себя дальше. И это послужило причиной отставки Фото: mvs.gov.ua

"Я проработал два с лишним года [при президенте Зеленском] – до тех пор, пока не увидел, что, наверное, моя компетентность не может реализовать себя дальше. И это послужило причиной отставки. Я не хочу участвовать в некоторых вещах, с которыми не согласен. Я не простой человек в общении, если речь идет о компетентных и профессиональных вещах. Я умею говорить "нет", а это не всем нравится. Я говорю: "Так нельзя". А это не всем нравится", – сказал он.

По словам Авакова, Зеленский спрашивал его точку зрения по определенным вопросам и он мог ответить: "Это полная ерунда".

"А это может не нравиться", – добавил экс-министр.

По его мнению, сейчас между ветвями власти нет баланса.

"Я несколько месяцев перед отставкой чувствовал определенный дискомфорт. В какой-то момент времени мы сели, поговорили с президентом открыто. Я сказал ему: "Это за вас голосовали 73%, на вас ответственность. Поэтому я ни в коей мере не хочу дискутировать и не имею права. Моя точка зрения такая, ваша – такая. Правильно мне идти в отставку, а вам – пробовать находить другие решения", – добавил он.