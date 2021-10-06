Шмыгаль: Сегодня предложений в правительстве для Авакова нет

Журналисты сказали, что Авакова могли рассматривать на замену вице-премьеру – министру по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олегу Урускому. На это Шмыгаль ответил: "Ничего об этой инициативе не знаю. Мы с господином Аваковым не общались, никаких вопросов не обсуждали, и сегодня предложений в правительстве для него нет".

СМИ ранее писали, что Уруский, а также несколько других министров находятся под угрозой увольнения. По информации "РБК-Украина", на место Уруского рассматривали главу комитета Верховной Рады по экономическому развитию, депутата от "Слуги народа" Дмитрия Наталуху.