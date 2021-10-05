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Кличко рассказал, причастен ли Аваков к назначению Крищенко в КГГА

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23 сентября депутаты Киевсовета поддержали назначение Крищенко заместителем главы КГГА
23 сентября депутаты Киевсовета поддержали назначение Крищенко заместителем главы КГГА
Фото: Андрей Крищенко / Facebook

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что экс-министр внутренних дел Арсен Аваков не причастен к назначению нового заместителя главы Киевской городской госадминистрации. Об этом городской голова рассказал в интервью "РБК-Украина".

"Официально заявляю: с Аваковым я разговаривал несколько месяцев назад, еще до его увольнения. Назначение Крищенко на эту должность с Аваковым не проговаривалось и не обсуждалось", – подчеркнул мэр.

Кличко добавил, что сделал предложение Крищенко, "исходя исключительно из его профессиональных качеств".

"Я считаю Крищенко одним из компетентных профессионалов, и он показал это за время своей работы на должности руководителя киевского главка. Поэтому и было сделано предложение, которое он принял", – резюмировал он.

Контекст:

Крищенко занимал должность замглавы Нацполиции – начальника Главного управления Национальной полиции в Киеве с 15 декабря 2015 года. Он сообщил об уходе с должности 11 августа, через месяц после отставки Авакова.

23 сентября депутаты Киевсовета поддержали назначение Крищенко заместителем главы Киевской городской государственной администрации по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий.

Теги: Киев, Виталий Кличко, Арсен Аваков, КГГА, Андрей Крищенко
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