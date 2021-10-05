Кличко рассказал, причастен ли Аваков к назначению Крищенко в КГГА

"Официально заявляю: с Аваковым я разговаривал несколько месяцев назад, еще до его увольнения. Назначение Крищенко на эту должность с Аваковым не проговаривалось и не обсуждалось", – подчеркнул мэр.

Кличко добавил, что сделал предложение Крищенко, "исходя исключительно из его профессиональных качеств".

"Я считаю Крищенко одним из компетентных профессионалов, и он показал это за время своей работы на должности руководителя киевского главка. Поэтому и было сделано предложение, которое он принял", – резюмировал он.