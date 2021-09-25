Передача острова, причалов и дамб в Киеве бизнесмену. КГГА и Крищенко отреагировали на расследование СМИ

Крищенко: К предположениям, прозвучавшим в мой адрес, я не причастен Фото: Андрей Крищенко / Facebook

"Городская власть заявляет, что все острова города Киева находятся в собственности общины столицы, никогда не передавались в частную собственность и передаваться не могут по закону", – говорится в сообщении.

Комментируя передачу бизнесмену ряда дамб и причалов, в КГГА заявили о причастности так называемых черных регистраторов.

"Поэтому городские власти обращаются в правоохранительные органы, чтобы активизировать борьбу с "черными регистраторами" и проверить информацию, опубликованную журналистами", – отметили в ведомстве.

Экс-глава полиции Киева Андрей Крищенко, которого журналисты связывают с бизнесменами, заполучившими остров и причалы с дамбами, тоже отреагировал на расследование.

"Я обращусь в Национальное антикоррупционное бюро Украины, [чтобы] в максимально сжатые сроки провести полную и непредвзятую проверку информации, изложенную журналистами, с последующим обнародованием ее результатов общественности. Законов Украины я не нарушал. И к предположениям, прозвучавшим в мой адрес, не причастен", – написал он в Facebook.