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Крищенко назначен замглавы КГГА

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Крищенко в КГГА будет отвечать за вопросы муниципальной безопасности и взаимодействия с правоохранительными органами
Крищенко в КГГА будет отвечать за вопросы муниципальной безопасности и взаимодействия с правоохранительными органами
Фото: kmr.gov.ua

Депутаты Киевсовета поддержали назначение экс-руководителя полиции Киева Андрея Крищенко заместителем главы Киевской городской государственной администрации по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий. Об этом сообщается на сайте Киевсовета.

За проголосовал 91 депутат.

Перед голосованием мэр Киева Виталий Кличко призвал депутатов Киевского городского совета поддержать это назначение. По его словам, Крищенко будет отвечать за вопросы муниципальной безопасности, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям, территориальной обороны и взаимодействия с правоохранительными органами.

"Андрей Крищенко – патриот, настоящий боец за Украину и профессионал с принципами. Он более пяти с половиной лет возглавлял столичную полицию – в непростое время и в непростых условиях. От реформирования милицейской системы в современную полицию до обеспечения правопорядка в столице во время различных мероприятий", – заявил Кличко.

Сам Крищенко выразил уверенность, что сможет обеспечить высокий уровень координации и безопасности в сферах, за которые будет отвечать.

О новом назначении Крищенко за два дня до голосования сообщало, ссылаясь на свои источники, издание ZN.UA. Ранее СМИ писали, что у Кличко и Крищенко сложились ровные рабочие отношения, что якобы стало причиной отставки последнего. "По нынешним временам тут нужен "свой", кто бы Кличко активно не любил", – утверждала шеф-редактор издания LB.ua Соня Кошкина. 

Контекст:

Крищенко занимал должность замглавы Нацполиции – начальника Главного управления Национальной полиции в Киеве с 15 декабря 2015 года. Он сообщил об уходе с должности 11 августа, через месяц после отставки возглавлявшего МВД Арсена Авакова

До начала военных действий на Донбассе Крищенко был начальником горотдела МВД Горловки. Он прославился в апреле 2014 года, когда вместе со своим заместителем Германом Приступой не позволил сепаратистамвзявшим штурмом здание отдела милиции, установить над ним российский флаг. Впоследствии его избили участники штурма.

Пятый президент Украины Петр Порошенко наградил его орденом "За мужество" ІІІ степени.

С июля по декабрь 2014 года Крищенко исполнял обязанности председателя Славянской райгосадминистрации, затем возглавлял управление по борьбе с организованной преступностью милиции Донецкой области. В апреле 2015 года был назначен начальником харьковского городского управления милиции.

Теги: Виталий Кличко, КГГА, Киевсовет, правоохранители, Андрей Крищенко, безопасность
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