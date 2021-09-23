Крищенко назначен замглавы КГГА

Крищенко в КГГА будет отвечать за вопросы муниципальной безопасности и взаимодействия с правоохранительными органами Фото: kmr.gov.ua

За проголосовал 91 депутат.

Перед голосованием мэр Киева Виталий Кличко призвал депутатов Киевского городского совета поддержать это назначение. По его словам, Крищенко будет отвечать за вопросы муниципальной безопасности, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям, территориальной обороны и взаимодействия с правоохранительными органами.

"Андрей Крищенко – патриот, настоящий боец за Украину и профессионал с принципами. Он более пяти с половиной лет возглавлял столичную полицию – в непростое время и в непростых условиях. От реформирования милицейской системы в современную полицию до обеспечения правопорядка в столице во время различных мероприятий", – заявил Кличко.

Сам Крищенко выразил уверенность, что сможет обеспечить высокий уровень координации и безопасности в сферах, за которые будет отвечать.

О новом назначении Крищенко за два дня до голосования сообщало, ссылаясь на свои источники, издание ZN.UA. Ранее СМИ писали, что у Кличко и Крищенко сложились ровные рабочие отношения, что якобы стало причиной отставки последнего. "По нынешним временам тут нужен "свой", кто бы Кличко активно не любил", – утверждала шеф-редактор издания LB.ua Соня Кошкина.