Кличко хочет назначить своим заместителем экс-главу полиции Киева Крищенко – СМИ

Об этом сообщило, ссылаясь на свои источники, издание ZN.UA.

Ранее СМИ писали, что у Кличко и Крищенко сложились ровные рабочие отношения, что якобы стало причиной отставки последнего. "По нынешним временам тут нужен "свой", кто бы Кличко активно не любил", – утверждала шеф-редактор издания LB.ua Соня Кошкина.

По данным ZN.UA, Кличко и Крищенко работали "добрососедски". Источники издания говорят, что мэр Киева в беседах с представителями своего окружения повторял фразу: "Таких бы, как Крищенко, да клонировать".

Крищенко на предложение стать заместителем Кличко якобы согласился сразу. ZN.UA пришло к выводу, что назначение Крищенко "не только усилит команду мэра опытным кадром, но и даст сигнал: экс-министр внутренних дел Арсен Аваков – с Виталием Кличко".