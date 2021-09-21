Кличко хочет назначить своим заместителем экс-главу полиции Киева Крищенко – СМИ

Об этом сообщило, ссылаясь на свои источники, издание ZN.UA.
Ранее СМИ писали, что у Кличко и Крищенко сложились ровные рабочие отношения, что якобы стало причиной отставки последнего. "По нынешним временам тут нужен "свой", кто бы Кличко активно не любил", – утверждала шеф-редактор издания LB.ua Соня Кошкина.
По данным ZN.UA, Кличко и Крищенко работали "добрососедски". Источники издания говорят, что мэр Киева в беседах с представителями своего окружения повторял фразу: "Таких бы, как Крищенко, да клонировать".
Крищенко на предложение стать заместителем Кличко якобы согласился сразу. ZN.UA пришло к выводу, что назначение Крищенко "не только усилит команду мэра опытным кадром, но и даст сигнал: экс-министр внутренних дел Арсен Аваков – с Виталием Кличко".
Крищенко занимал должность замглавы Нацполиции – начальника Главного управления Национальной полиции в Киеве с 15 декабря 2015 года. Он сообщил об уходе с должности 11 августа.
До начала военных действий на Донбассе Крищенко был начальником горотдела МВД Горловки. Он прославился в апреле 2014 года, когда вместе со своим заместителем Германом Приступой не позволил сепаратистам, взявшим штурмом здание отдела милиции, установить над ним российский флаг. Впоследствии его избили участники штурма.
Пятый президент Украины Петр Порошенко наградил его орденом "За мужество" ІІІ степени.
С июля по декабрь 2014 года Крищенко исполнял обязанности председателя Славянской райгосадминистрации, затем возглавлял управление по борьбе с организованной преступностью милиции Донецкой области. В апреле 2015 года был назначен начальником харьковского городского управления милиции.
13 июля 2021 года Аваков, возглавлявший МВД с февраля 2014 года, подал заявление об отставке с должности. 15 июля Верховная Рада Украины приняла заявление Авакова об отставке и уволила его.
Кабинет Министров Украины после отставки Авакова уволил нескольких его заместителей, в том числе Антона Геращенко и Сергея Ярового.