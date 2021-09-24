Ряд причалов и остров в Киеве бесплатно перешли в руки бизнесмена, связанного с Крищенко – СМИ

В июне 2018 года столичный юрист Константин Бойко заявил в полицию Киева, что нашел "потерянные имущественные права" на 16 гидротехнических сооружений, предоставив их координаты, и предложил себя в роли хранителя "находки". Через полгода он получил ответное письмо с подписью следователя полиции Киева Ольги Момот, в котором она передала ему на хранение имущественные права на эти 16 объектов.

На основании этого письма бизнесмен смог зарегистрировать за собой 11 объектов "на праве хранения" в Государственном реестре прав на недвижимое имущество через частных регистраторов. Три из них он уже переоформил на себя на праве собственности и перепродал своей фирме ООО "Украинское бюро речных портов".

В собственности компании Бойко оказались:

причал вдоль всей Оболонской набережной возле парка "Наталка" (площадью 4013 м 2 );

); причал Рыбальского острова, где расположена база спасателей Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (площадью 3411 м 2 );

); имущественные права на объект по координатам Оболонского острова (указанная площадь – 142 980 м2 , это вся площадь данного острова посреди Днепра).

Остальные восемь объектов остаются у Бойко на правах хранения. Это причалы возле базы отдыха "Динамо" на Киевском море под Вышгородом, в селах Витачив и Триполье в Обуховском районе, а также в одном из садовых обществ на Осокорках, на Рыбацком острове в районе улицы Набережно-Крещатицкая и у яхт-клуба "Оболонь" в Киеве. А также две столичные дамбы: на полуострове на Оболони и на территории озера Алмазное на Троещине.

В период, когда Бойко обратился в полицию Киева и получил от нее имущественные права на объекты, ее возглавлял Андрей Крищенко. Кроме того, журналисты нашли ряд связей этого бизнесмена с самим Крищенко.

В частности, Бойко основал юридическую компанию "Кронос" вместе с выходцем из Горловки, бывшим милиционером Юрием Шальневым. Еще работая в полиции, Крищенко (тоже выходец из Горловки) декларировал, что в течение многих лет ездит на внедорожнике Hyundai Santa Fe, оформленном на Шальнева. По информации источников "Схем", это доверенное лицо и водитель Крищенко.

К водителю Крищенко ведут и другие компании, где Бойко является совладельцем. Партнеры Бойко в компаниях "Хард Берн", "Атлантис 1978", а также в "Украинском бюро речных портов" и "Украинском бюро судоходства" имеют отношение к Шальневу через семейные связи, Горловку и личные знакомства.

Журналисты отмечают, что связь Крищенко с бизнесменом можно отследить и через один объект из списка, который по решению полиции перешел к Бойко. Речь о причале полицейской базы отдыха "Динамо" на Киевском море в Вышгородском районе. Еще в должности главы полиции Киева Крищенко указывал в декларации, что возглавляет Киевскую городскую организацию физкультурно-спортивного общества "Динамо Украина", которая распоряжается этой территорией.

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