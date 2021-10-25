"Кураж нужен". Арсен Аваков показал, чем занимается на самоизоляции

О том, что Арсен Аваков заразился коронавирусом и ушел на самоизоляцию, стало известно 22 октября Фото: arsenik78 / Instagram

"Люблю разбирать книжки. Останавливаться, выдергивая строчки, смаковать, не торопясь. Вот например: "Видение без действий – грезы. Действия без видения – ночной кошмар…" И думаешь: а то, что происходит вокруг, похоже?.." – написал 25 октября Аваков.

К посту 57-летний бывший чиновник приложил свой портрет со стопкой книг. Его пост набрал почти 2 тыс. лайков.

"Когда будет следующая книга собственного авторства?" – поинтересовался в комментариях hoshuk_vlad. На что Аваков ему ответил: "Кураж нужен".

"Как вам произведение Достоевского "Преступление и наказание"?" – поинтересовался у Авакова polkovnik_romanov. Тот ответил: "Мировой триллер №1".

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