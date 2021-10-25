"Кураж нужен". Арсен Аваков показал, чем занимается на самоизоляции

"Люблю разбирать книжки. Останавливаться, выдергивая строчки, смаковать, не торопясь. Вот например: "Видение без действий – грезы. Действия без видения – ночной кошмар…" И думаешь: а то, что происходит вокруг, похоже?.." – написал 25 октября Аваков.
К посту 57-летний бывший чиновник приложил свой портрет со стопкой книг. Его пост набрал почти 2 тыс. лайков.
"Когда будет следующая книга собственного авторства?" – поинтересовался в комментариях hoshuk_vlad. На что Аваков ему ответил: "Кураж нужен".
"Как вам произведение Достоевского "Преступление и наказание"?" – поинтересовался у Авакова polkovnik_romanov. Тот ответил: "Мировой триллер №1".
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Аваков возглавлял украинское МВД больше семи с половиной лет – с февраля 2014 года. 13 июля он подал заявление об отставке с должности. Подать в отставку его попросил президент Украины Владимир Зеленский.
15 июля Верховная Рада Украины приняла заявление Авакова об отставке и уволила его. Сам Аваков на заседание парламента не пришел.
Сейчас министерство возглавляет бывший народный депутат от "Слуги народа" Денис Монастырский. Его кандидатуру предложил Зеленский, 16 июля Верховная Рада назначила Монастырского министром.