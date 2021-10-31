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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Глава МИД Турции после встречи с Лавровым заявил, что Украина должна прекратить использовать название Bayraktar

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О беспилотниках Bayraktar министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу (на фото) спрашивал российский корреспондент
О беспилотниках Bayraktar министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу (на фото) спрашивал российский корреспондент
Фото: ЕРА

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу 30 октября после встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях саммита "Большой двадцатки" в Риме прокомментировал использование Украиной закупленных у Турции боевых беспилотников Bayraktar.

Беспилотник произведен в Турции, но принадлежит Украине, подчеркнул он, отвечая на вопрос российского корреспондента, пишет газета Cumhuriyet

По мнению Чавушоглу, оружие, произведенное в Турции, перестает быть турецким продуктом после его покупки другим государством. 

Глава МИД Турции отметил, что Анкара в ходе борьбы с терроризмом "в разных странах сталкивается с разным оружием из разных стран, включая Россию". 

"Мы никогда не обвиняем Россию. Украина должна также прекратить использовать наше имя", – добавил Чавушоглу.

Контекст:

26 октября ВСУ впервые применили ударный турецкий беспилотник Bayraktar для борьбы с артиллерией боевиков на Донбассе. Такие беспилотники находятся на боевом дежурстве еще с весны 2021 года, сообщал командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев.

В Генштабе ВСУ отметили, что использовать Bayraktar приказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный "с целью принуждения врага к прекращению огня". "Беспилотный летательный аппарат не пересекал линии столкновения и управляемой бомбой уничтожил одну пушку с расчетом российско-оккупационных войск. После этого обстрелы украинских позиций прекратились", – объяснили в Генштабе.

В Кремле считают, что поставки Украине Турцией беспилотников Bayraktar могут "привести к дестабилизации" на линии разграничения на Донбассе.

Германия выразила обеспокоенность увеличением интенсивности боевых действий на Донбассе, а также сообщением о применении ВСУ ударного беспилотника Bayraktar. К позиции Германии 28 октября присоединилась Франция. 

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что перед тем как применить ударный беспилотник Bayraktar на Донбассе, украинские военнослужащие выполнили все процедуры коммуникации с ОБСЕ. Он подчеркнул, что Украина ничего не нарушила и применила право на самозащиту. "На месте партнеров я бы был прежде всего обеспокоен тем, что гаубица, которая запрещена Минскими договоренностями, находилась там, где она не должна была находиться", – подчеркнул глава МИД Украины.

Президент Владимир Зеленский 29 октября подчеркнул, что Украина защищала свою территорию и действовала согласно договоренностям о режиме прекращения огня.

Посольство США в Украине отметило, что риторика России способствует эскалации на Донбассе. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, Сергей Лавров, МИД России, беспилотники, Мевлют Чавушоглу, МИД Турции, саммит G20, Bayraktar
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