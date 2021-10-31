Глава МИД Турции после встречи с Лавровым заявил, что Украина должна прекратить использовать название Bayraktar

О беспилотниках Bayraktar министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу (на фото) спрашивал российский корреспондент Фото: ЕРА

Беспилотник произведен в Турции, но принадлежит Украине, подчеркнул он, отвечая на вопрос российского корреспондента, пишет газета Cumhuriyet.

По мнению Чавушоглу, оружие, произведенное в Турции, перестает быть турецким продуктом после его покупки другим государством.

Глава МИД Турции отметил, что Анкара в ходе борьбы с терроризмом "в разных странах сталкивается с разным оружием из разных стран, включая Россию".

"Мы никогда не обвиняем Россию. Украина должна также прекратить использовать наше имя", – добавил Чавушоглу.