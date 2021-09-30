В начале 2022 года пройдет заседание Стратегического совета Украины и Турции – Кулеба

Он сообщил, что в начале октября в Украину прибудет министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Его встреча с Кулебой пройдет во Львове.

"Львов мы выбрали не случайно. Выбор пал на этот прекрасный украинский город, потому что он является ведущим туристическим, промышленным, транспортным, культурным и IT-хабом в Украине. И мы в частности хотим представить эти возможности Львова турецким инвесторам. Во Львове мы проведем заседание совместной группы стратегического планирования, чтобы подготовить проведение в начале следующего года в Киеве 10-го заседания Стратегического совета высокого уровня под председательством двух президентов", – сказал Кулеба.

Он заявил, что отношения между Украиной и Турцией сейчас являются "чрезвычайно крепкими, содержательными и ориентированными на результат".