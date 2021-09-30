В начале 2022 года пройдет заседание Стратегического совета Украины и Турции – Кулеба

Он сообщил, что в начале октября в Украину прибудет министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Его встреча с Кулебой пройдет во Львове.
"Львов мы выбрали не случайно. Выбор пал на этот прекрасный украинский город, потому что он является ведущим туристическим, промышленным, транспортным, культурным и IT-хабом в Украине. И мы в частности хотим представить эти возможности Львова турецким инвесторам. Во Львове мы проведем заседание совместной группы стратегического планирования, чтобы подготовить проведение в начале следующего года в Киеве 10-го заседания Стратегического совета высокого уровня под председательством двух президентов", – сказал Кулеба.
Он заявил, что отношения между Украиной и Турцией сейчас являются "чрезвычайно крепкими, содержательными и ориентированными на результат".
9-е заседание стратегического совета высокого уровня Украины и Турции прошло в апреле 2021 года в Турции. Зеленский и Эрдоган по его итогам подписали совместную декларацию. Стороны подчеркнули стремление к обеспечению мира и стабильности в регионе и за его пределами, подтвердили волю к укреплению стратегического партнерства между двумя странами и решили активизировать совместные усилия с целью углубления сотрудничества и координации между сторонами в сфере экономики, торговли, туризма, безопасности, оборонной промышленности, науки, образования и молодежи.
Кроме того, стороны заявили, что подтверждают безусловную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины в ее международно признанных границах и поддерживают создание Крымской платформы.