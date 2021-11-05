Состояние Саакашвили с каждым днем ухудшается, у него проблемы с глазом и ухом – врач

Николоз Кипшидзе: Сегодня у нас был экстренный консилиум с участием невропатолога и специалиста по критической медицине. Осмотрели Мишу Скриншот: Shuster online / YouTube

"Я 10 минут назад был в тюрьме, виделся с ним. Большой привет вам и всем присутствующим. С каждым днем состояние его ухудшается и ухудшается. Болячки там, здесь. Например, сегодня у нас был экстренный консилиум с участием невропатолога и специалиста по критической медицине. Осмотрели Мишу. Потом оказалось, что нам нужен консультант офтальмолог. Потому что у него проблемы с глазом, с ухом. Нужен отоларинголог. Получается, что у нас сегодня 11 консультантов, которые должны ходить в тюрьму и смотреть больного. Это не очень подходит к тому, что мы находимся в ХХІ веке. Не только с президентом, а с любым больным так обращаться просто нельзя", – рассказал врач.

Кипшидзе добавил, что Саакавшили "ни в какую" не хочет, чтобы его переводили в тюремную больницу, так как там не будет обеспечена его безопасность.

Кроме того, говорит медик, врачи посещали эту больницу и пришли к выводу, что она "не готова для таких больных, каким является Михаил".

По словам Кипшидзе, Саакашвили готов на перевод в любую гражданскую клинику на территории Грузии.