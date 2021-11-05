Саакашвили голодает 36-й день. Он отказался сотрудничать с консилиумом врачей, собранным властями

По словам адвоката Ники Гварамия, 4 ноября Саакашвили отказался работать с консилиумом врачей, созданным грузинским министерством юстиции, до тех пор, пока у него не будет возможности встретиться с альтернативной медицинской комиссией, сообщает "Эхо Кавказа".
"В связи с состоянием здоровья мы получаем абсолютно формальные, необоснованные отказы относительно альтернативной комиссии. Поэтому, по решению Михаила Саакашвили, он больше не будет участвовать в консилиуме врачей, то есть не будет проходить их обследование, пока не будет допущена альтернативная медицинская комиссия. Лично он выражает доверие и уважение всем врачам, однако считает, что эта платформа, которая значительно политизирована по причинам, не зависящим от врачей, больше не выражает его интересы, больше не служит для улучшения состояния его здоровья, и голос врачей потерян", – сказал Гварамия.
Гварамия призвал врачей публично рассказать о состоянии здоровья Саакашвили и потребовать от правительства привести в действие альтернативные механизмы.
Центр "Эмпатия" создал альтернативный совет по наблюдению за здоровьем экс-президента, но не получил разрешения от тюремной администрации на проведение медицинского осмотра, сообщает "Нетгазети".
4 ноября сторонники оппозиции провели акцию в городе Кутаиси с требованием освободить Саакашвили, сообщили "Новости-Грузия".
Один из лидеров партии "Лело" Мамука Хазарадзе сказал, что "решил быть вместе с народом", и официально обратился в парламент с заявлением о прекращении депутатского мандата.
По словам Хазарадзе, "оппозиция не собирается совершать революцию" и будет менять власть путем выборов, как это произошло в Цаленджиха, где мэром был избран мэр от оппозиции.
Он подчеркнул, что Саакашвили должен быть переведен в гражданскую клинику. "Политическая вендетта в стране должна прекратиться. Саакашвили заслуживает такой же медицинской помощи, как и те 600 заключенных, которые лечились в гражданской клинике", – сказал Хазарадзе.
Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд – в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.
В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.
В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.
В сентябре 2021 года Саакашвили рассказал о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован, сейчас он находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави.
1 октября экс-президент Грузии объявил голодовку, которую держит до сих пор. Адвокаты и врачи политика сообщили об ухудшении его здоровья.
27 октября политика посетила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова. Она рассказала, что за время голодовки у Саакашвили четыре раза было кризисное состояние здоровья, два раза ему делали переливание крови. По итогам визита Денисова заявила о нарушении прав политика. Действия грузинских властей "очевидно являются пыткой и способом лишения гражданина Украины Саакашвили права на жизнь", подчеркнула она.