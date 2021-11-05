Саакашвили голодает 36-й день. Он отказался сотрудничать с консилиумом врачей, собранным властями

По словам адвоката Ники Гварамия, 4 ноября Саакашвили отказался работать с консилиумом врачей, созданным грузинским министерством юстиции, до тех пор, пока у него не будет возможности встретиться с альтернативной медицинской комиссией, сообщает "Эхо Кавказа".

"В связи с состоянием здоровья мы получаем абсолютно формальные, необоснованные отказы относительно альтернативной комиссии. Поэтому, по решению Михаила Саакашвили, он больше не будет участвовать в консилиуме врачей, то есть не будет проходить их обследование, пока не будет допущена альтернативная медицинская комиссия. Лично он выражает доверие и уважение всем врачам, однако считает, что эта платформа, которая значительно политизирована по причинам, не зависящим от врачей, больше не выражает его интересы, больше не служит для улучшения состояния его здоровья, и голос врачей потерян", – сказал Гварамия.

Гварамия призвал врачей публично рассказать о состоянии здоровья Саакашвили и потребовать от правительства привести в действие альтернативные механизмы.

Центр "Эмпатия" создал альтернативный совет по наблюдению за здоровьем экс-президента, но не получил разрешения от тюремной администрации на проведение медицинского осмотра, сообщает "Нетгазети".

4 ноября сторонники оппозиции провели акцию в городе Кутаиси с требованием освободить Саакашвили, сообщили "Новости-Грузия".

Один из лидеров партии "Лело" Мамука Хазарадзе сказал, что "решил быть вместе с народом", и официально обратился в парламент с заявлением о прекращении депутатского мандата.

По словам Хазарадзе, "оппозиция не собирается совершать революцию" и будет менять власть путем выборов, как это произошло в Цаленджиха, где мэром был избран мэр от оппозиции.

Он подчеркнул, что Саакашвили должен быть переведен в гражданскую клинику. "Политическая вендетта в стране должна прекратиться. Саакашвили заслуживает такой же медицинской помощи, как и те 600 заключенных, которые лечились в гражданской клинике", – сказал Хазарадзе.