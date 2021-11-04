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Денисова получила письмо от Саакашвили. Он сообщил об ухудшении здоровья

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Саакашвили голодает 35-й день
Саакашвили голодает 35-й день
Фото: EPA

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили, который голодает в грузинской колонии, написал письмо уполномоченному Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой. Об этом она сообщила 4 ноября в Facebook.

"На 35-й день голодовки Михаил сообщает о критическом состоянии своего здоровья, неудовлетворительных результатах анализов, сделанных накануне. С грустью констатирую, что в 71-ю годовщину принятия Конвенции о защите прав человека и основных свобод, подписантом которой является и Грузия, продолжают применяться пытки в отношении граждан путем неоказания надлежащей медицинской помощи", – заявила омбудсмен.

Денисова призвала власти Грузии придерживаться норм международного права и обеспечить Саакашвили надлежащей медицинской помощью.

Омбудсмен опубликовала фото письма Саакашвили, в котором он, в частности, отметил, что сейчас важно активизировать западных союзников.

https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/423527609128517

Саакашвили голодает 35-й день3 ноября врач экс-президента Грузии Николоз Кипшидзе заявил, что Саакашвили сильно ослаб и потерял 10% своего веса. По его словам, у политика начались проблемы с сердцем.

Специальная пенитенциарная служба опровергла информацию об ухудшении состояния здоровья экс-президента, сообщило "Новости-Грузия". "Состояние здоровья Михаила Саакашвили стабильное. Он находится под постоянным наблюдением медиков учреждения, и его здоровью не угрожает опасность", – отметили в ведомстве.

Контекст:

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд – в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

В сентябре 2021 года Саакашвили рассказал о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован, сейчас он находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави.

1 октября экс-президент Грузии объявил голодовку, которую держит до сих пор. Адвокаты и врачи политика сообщили об ухудшении его здоровья.

27 октября политика посетила Денисова. Она рассказала, что за время голодовки у Саакашвили четыре раза было кризисное состояние здоровья, два раза ему делали переливание крови. По итогам визита Денисова заявила о нарушении прав политика. Действия грузинских властей "очевидно являются пыткой и способом лишения гражданина Украины Саакашвили права на жизнь", подчеркнула она.

Саакашвили отказался от медицинской поддержки и находится в критическом состоянии, заявила 29 октября его возлюбленная, нардеп от "Слуги народа" Елизавета Ясько.

Теги: Грузия, Михаил Саакашвили, Людмила Денисова, голодовка, омбудсмен
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