Денисова получила письмо от Саакашвили. Он сообщил об ухудшении здоровья

"На 35-й день голодовки Михаил сообщает о критическом состоянии своего здоровья, неудовлетворительных результатах анализов, сделанных накануне. С грустью констатирую, что в 71-ю годовщину принятия Конвенции о защите прав человека и основных свобод, подписантом которой является и Грузия, продолжают применяться пытки в отношении граждан путем неоказания надлежащей медицинской помощи", – заявила омбудсмен.

Денисова призвала власти Грузии придерживаться норм международного права и обеспечить Саакашвили надлежащей медицинской помощью.

Омбудсмен опубликовала фото письма Саакашвили, в котором он, в частности, отметил, что сейчас важно активизировать западных союзников.

Саакашвили голодает 35-й день. 3 ноября врач экс-президента Грузии Николоз Кипшидзе заявил, что Саакашвили сильно ослаб и потерял 10% своего веса. По его словам, у политика начались проблемы с сердцем.

Специальная пенитенциарная служба опровергла информацию об ухудшении состояния здоровья экс-президента, сообщило "Новости-Грузия". "Состояние здоровья Михаила Саакашвили стабильное. Он находится под постоянным наблюдением медиков учреждения, и его здоровью не угрожает опасность", – отметили в ведомстве.