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Саакашвили голодает 35-й день. Голодовку в его поддержку объявили другие оппозиционные политики Грузии

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Саакашвили продолжает голодовку
Саакашвили продолжает голодовку
Фото: Mikheil Saakashvili / Facebook (архив)

Третий президент Грузии, глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили голодает 35-й день. Голодовку с требованием перевести политика в гражданскую больницу объявили 3 ноября двое оппозиционных политиков, пишет "Новости-Грузия".

Лидер оппозиционной партии "Дроа" (Время пришло) Элене Хоштария сообщила о своем решении журналистам в парламенте, где собирается проводить голодовку. Она подчеркнула, что отказывается от приема пищи и будет только пить воду.

Хоштария отказалась от парламентского мандата после выборов в прошлом году, однако официально процедура лишения ее мандата не была проведена, поэтому по закону она все еще депутат парламента, отмечает издание.

"Я решила объявить голодовку здесь, в парламенте, как в учреждении, которого не существует, которое я не признаю, и в котором я отказалась работать, я буду голодать здесь до тех пор, пока Саакашвили не доставят в гражданскую клинику", – заявила она.

С аналогичным требованием выступил кандидат в мажоритарные депутаты от оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Ираклий Гогуадзе. Свою голодовку Гогуадзе будет проводить перед зданием парламента Грузии. Он также заявил, что не будет принимать пищу, пока Саакашвили не переведут в гражданскую клинику.

3 ноября врач Николоз Кипшидзе заявил, что Саакашвили сильно ослаб и потерял 10% от своего веса. По его словам, у политика начались проблемы с сердцем.

Специальная пенитенциарная служба опровергла информацию об ухудшении состояния здоровья экс-президента, сообщило "Новости-Грузия". "Состояние здоровья Михаила Саакашвили стабильное. Он находится под постоянным наблюдением медиков учреждения, и его здоровью не угрожает опасность", – говорится в сообщении ведомства.

Контекст:

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд – в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

В сентябре 2021 года Саакашвили рассказал о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован, сейчас он находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави.

1 октября экс-президент Грузии объявил голодовку, которую держит до сих пор. Адвокаты и врачи политика сообщили об ухудшении его здоровья. 

27 октября политика посетила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова. Она рассказала, что за время голодовки у Саакашвили четыре раза было кризисное состояние здоровья, два раза ему делали переливание крови. По итогам визита Денисова заявила о нарушении прав политика. Действия грузинских властей "очевидно являются пыткой и способом лишения гражданина Украины Саакашвили права на жизнь", подчеркнула она. 

Саакашвили отказался от медицинской поддержки и находится в критическом состоянии, заявила 29 октября его возлюбленная, нардеп от "Слуги народа" Елизавета Ясько.

Теги: Грузия, оппозиция, Михаил Саакашвили, тюрьма, депутаты, больница, голодовка, задержание Саакашвили в Грузии
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