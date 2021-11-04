Саакашвили голодает 35-й день. Голодовку в его поддержку объявили другие оппозиционные политики Грузии

Лидер оппозиционной партии "Дроа" (Время пришло) Элене Хоштария сообщила о своем решении журналистам в парламенте, где собирается проводить голодовку. Она подчеркнула, что отказывается от приема пищи и будет только пить воду.

Хоштария отказалась от парламентского мандата после выборов в прошлом году, однако официально процедура лишения ее мандата не была проведена, поэтому по закону она все еще депутат парламента, отмечает издание.

"Я решила объявить голодовку здесь, в парламенте, как в учреждении, которого не существует, которое я не признаю, и в котором я отказалась работать, я буду голодать здесь до тех пор, пока Саакашвили не доставят в гражданскую клинику", – заявила она.

С аналогичным требованием выступил кандидат в мажоритарные депутаты от оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Ираклий Гогуадзе. Свою голодовку Гогуадзе будет проводить перед зданием парламента Грузии. Он также заявил, что не будет принимать пищу, пока Саакашвили не переведут в гражданскую клинику.

3 ноября врач Николоз Кипшидзе заявил, что Саакашвили сильно ослаб и потерял 10% от своего веса. По его словам, у политика начались проблемы с сердцем.

Специальная пенитенциарная служба опровергла информацию об ухудшении состояния здоровья экс-президента, сообщило "Новости-Грузия". "Состояние здоровья Михаила Саакашвили стабильное. Он находится под постоянным наблюдением медиков учреждения, и его здоровью не угрожает опасность", – говорится в сообщении ведомства.