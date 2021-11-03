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Президент Грузии заявила, что не намерена помиловать Саакашвили

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Зурабишвили: Ввиду высокого общественного и политического интереса Саакашвили следует считать особым заключенным
Зурабишвили: Ввиду высокого общественного и политического интереса Саакашвили следует считать особым заключенным
Фото: EPA

Президент Грузии Саломе Зурабишвили во время брифинга 3 ноября сказала, что не намерена помиловать бывшего президента страны, нынешнего главу Исполкома реформ Украины Михаила Саакашвили. Видео опубликовано на ее странице в Facebook.

"Моя позиция по поводу помилования бывшего президента тверда и неизменна: нет и никогда", – заявила президент

По ее словам, Саакашвили "не соответствует критериям политического заключения".

"Это осужденный, который въехал в страну добровольно и незаконно, въезд которого имел целью дестабилизировать обстановку. Тем не менее ввиду высокого общественного и политического интереса его следует считать особым заключенным. Это требует особого внимания со стороны администрации пенитенциарных учреждений и правительства, принятия всех мер для предотвращения использования ухудшения здоровья для политических спекуляций или дестабилизации. Это требует максимальной прозрачности и своевременного реагирования на любые признаки обострения", – сказала она.

Зурабишвили добавила, что "не намерена возвращаться к этому вопросу".

https://www.facebook.com/zourabichvilisalome/videos/1540024119664174/

Контекст:

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд – в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

В сентябре 2021 года Саакашвили рассказал о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован, сейчас он находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави.

1 октября экс-президент Грузии объявил голодовку, которую держит до сих пор. Адвокаты и врачи политика сообщили об ухудшении его здоровья. 

Денисова после встречи с политиком рассказала, что за время голодовки у Саакашвили четыре раза было кризисное состояние здоровья, два раза ему делали переливание крови. По итогам визита Денисова заявила о нарушении прав политика. Действия грузинских властей "очевидно являются пыткой и способом лишения гражданина Украины Саакашвили права на жизнь", подчеркнула она. 

Саакашвили отказался от медицинской поддержки и находится в критическом состоянии, заявила 29 октября его возлюбленная, нардеп от "Слуги народа" Елизавета Ясько.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Грузия, Михаил Саакашвили, помилование, Саломе Зурабишвили, задержание Саакашвили в Грузии
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