Президент Грузии заявила, что не намерена помиловать Саакашвили

"Моя позиция по поводу помилования бывшего президента тверда и неизменна: нет и никогда", – заявила президент

По ее словам, Саакашвили "не соответствует критериям политического заключения".

"Это осужденный, который въехал в страну добровольно и незаконно, въезд которого имел целью дестабилизировать обстановку. Тем не менее ввиду высокого общественного и политического интереса его следует считать особым заключенным. Это требует особого внимания со стороны администрации пенитенциарных учреждений и правительства, принятия всех мер для предотвращения использования ухудшения здоровья для политических спекуляций или дестабилизации. Это требует максимальной прозрачности и своевременного реагирования на любые признаки обострения", – сказала она.

Зурабишвили добавила, что "не намерена возвращаться к этому вопросу".