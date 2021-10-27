"Слабеет с каждым днем​, было четыре кризиса". Денисова рассказала о здоровье Саакашвили

Денисова сообщила на брифинге, что Саакашвили делают анализы два раза в день, а 28 октября планируется посещение политика украинским врачом.

"Михаил передает всем привет. Он сказал, что слабеет с каждым днем, у него было четыре кризиса. Два гипертонических и два, связанных с кровью", – рассказала омбудсмен.