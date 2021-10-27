"Довезти до больницы вряд ли смогут". Голодающего в грузинской тюрьме Саакашвили посетила украинский омбудсмен

"Смогут переливание крови, когда это необходимо, или сделать массаж сердца. Если нужно будет восстанавливать жизненно важные органы – мы знаем, что идет 27-й день голодовки, – они это сделать не смогут, и довезти до больницы вряд ли смогут, если он будет продолжать находиться здесь", – сказала Денисова.

По слова омбудсмена, Саакашвили продолжает отказываться переезжать в тюремную больницу колонии №18.

Она также отметила, что законодательство Грузии позволяет принудительно кормить голодающего заключенного, но, если такое случится, это будет нарушением Конвенции о правах человека и основных свобод.

"Михаил заявил, что он против принудительного кормления, и будет на этом настаивать", – подчеркнула Денисова.

Она сообщила, что "в колонии дежурит реанимационная бригада".