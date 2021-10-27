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"Довезти до больницы вряд ли смогут". Голодающего в грузинской тюрьме Саакашвили посетила украинский омбудсмен

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Денисова побывала в колонии, где удерживают Саакашвили
Денисова побывала в колонии, где удерживают Саакашвили
Скриншот: Людмила Денісова / Facebook

Голодающему в колонии №12 грузинского города Рустави бывшему президенту Грузии, главе Исполнительного комитета реформ Украины Михаилу Саакашвили не смогут оперативно помочь в случае серьезного ухудшения здоровья. Об этом 27 октября после посещения политика сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова, запись ее брифинга опубликована в Facebook.

"Смогут переливание крови, когда это необходимо, или сделать массаж сердца. Если нужно будет восстанавливать жизненно важные органы – мы знаем, что идет 27-й день голодовки, – они это сделать не смогут, и довезти до больницы вряд ли смогут, если он будет продолжать находиться здесь", – сказала Денисова.

По слова омбудсмена, Саакашвили продолжает отказываться переезжать в тюремную больницу колонии №18.

Она также отметила, что законодательство Грузии позволяет принудительно кормить голодающего заключенного, но, если такое случится, это будет нарушением Конвенции о правах человека и основных свобод.

"Михаил заявил, что он против принудительного кормления, и будет на этом настаивать", – подчеркнула Денисова.

Она сообщила, что "в колонии дежурит реанимационная бригада".

https://www.facebook.com/denisovaombudsman/videos/4275666562559042/

Контекст:

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд – в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

В сентябре 2021 года Саакашвили рассказал о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован, сейчас он находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави.

1 октября экс-президент Грузии объявил голодовку, которую держит до сих пор. Адвокаты и врачи политика сообщили об ухудшении его здоровья.

Украинские власти заявили, что будут добиваться возвращения Саакашвили в Украину.

Теги: Грузия, Михаил Саакашвили, тюрьма, Людмила Денисова, больница, законодательство, голодовка, омбудсмен, конвенция, брифинг, реанимация, колония
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