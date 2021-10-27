Гордона депортируют из Грузии из-за поддержки Саакашвили

Как сообщил журналист редакции "ГОРДОН", утром он прилетел в Тбилиси из Киева, но так и не получил разрешения на въезд в страну.
"Час назад прилетел в Тбилиси и все это время ждал на паспортном контроле штамп в паспорте. Только что мне официально объявили, что въезд в Грузию мне запрещен. Причин не назвали. Однозначно связываю это с тем, что накануне МИД Украины обратился в МИД Грузии с просьбой организовать мое посещение в тюрьме Рустави [бывшего президента Грузии, главы Исполнительного комитета реформ Украины] Михаила Саакашвили", –написал он позже в Instagram.
Журналист назвал произошедшее "международным скандалом и позором для грузинских властей".
Гордон сообщил, что сейчас вылетает в Киев тем же самолетом, которым прилетел в Тбилиси.
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Позже в эфире телеканала "Украина 24" Гордон уточнил, что прибыл в Грузию с двумя целями: встретиться с Саакашвили и провести выездное заседание Академии Дмитрия Гордона.
Он отметил, что грузинские власти не предоставили ему никаких объяснений.
"Вышел заместитель директора аэропорта и сказал, что все причины будут объяснены письменно в течение 10 дней посольству Украины. Больше никаких причин он назвать не смог, прятал глаза, старался не смотреть в глаза... На этом закончилось наше пребывание в Тбилиси. Ясно одно, что грузинские власти боятся гласности, боятся моей встречи с Саакашвили (а я хотел с ним интервью сделать прямо в тюрьме). Это огромный международный скандал и позор для грузинских властей. Просто позор. Меня еще никогда ниоткуда не депортировали, тем более из братской Грузии, другом которой я являюсь очень много лет", – сказал журналист.
Он также сообщил, что, кроме него, в Грузию не пустили главу офиса Саакашвили в Украине Марию Барабаш.
Журналист неоднократно делал заявления в поддержку Саакашвили, который находится под арестом в Грузии с начала октября.
1 октября Гордон записал видеообращение по поводу задержания Саакашвили. В нем он призвал президента Украины Владимира Зеленского добиваться освобождения экс-президента Грузии, у которого есть украинское гражданство.
"Михаил Саакашвили сыграл огромную роль в том, чтобы Украина оставалась демократическим государством. Я искренне уважаю этого человека, я люблю его и считаю, что Михаилу Саакашвили нужно немедленно вернуть свободу. Я обращаюсь к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой посодействовать тому, чтобы гражданина Украины Михаила Саакашвили, выдающегося человека и реформатора, поскорее выпустили из тюрьмы", – сказал журналист в обращении.
Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд – в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.
В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.
В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.
В сентябре 2021 года Саакашвили рассказал о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован, сейчас он находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави.
1 октября экс-президент Грузии объявил голодовку, которую держит до сих пор. Адвокаты и врачи политика сообщили об ухудшении его здоровья.
Украинские власти заявили, что будут добиваться возвращения Саакашвили в Украину.