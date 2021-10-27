Гордона депортируют из Грузии из-за поддержки Саакашвили

Как сообщил журналист редакции "ГОРДОН", утром он прилетел в Тбилиси из Киева, но так и не получил разрешения на въезд в страну.

"Час назад прилетел в Тбилиси и все это время ждал на паспортном контроле штамп в паспорте. Только что мне официально объявили, что въезд в Грузию мне запрещен. Причин не назвали. Однозначно связываю это с тем, что накануне МИД Украины обратился в МИД Грузии с просьбой организовать мое посещение в тюрьме Рустави [бывшего президента Грузии, главы Исполнительного комитета реформ Украины] Михаила Саакашвили", –написал он позже в Instagram.

Журналист назвал произошедшее "международным скандалом и позором для грузинских властей".

Гордон сообщил, что сейчас вылетает в Киев тем же самолетом, которым прилетел в Тбилиси.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Дмитрии * Гордон (@gordondmytro)

Позже в эфире телеканала "Украина 24" Гордон уточнил, что прибыл в Грузию с двумя целями: встретиться с Саакашвили и провести выездное заседание Академии Дмитрия Гордона.

Он отметил, что грузинские власти не предоставили ему никаких объяснений.

"Вышел заместитель директора аэропорта и сказал, что все причины будут объяснены письменно в течение 10 дней посольству Украины. Больше никаких причин он назвать не смог, прятал глаза, старался не смотреть в глаза... На этом закончилось наше пребывание в Тбилиси. Ясно одно, что грузинские власти боятся гласности, боятся моей встречи с Саакашвили (а я хотел с ним интервью сделать прямо в тюрьме). Это огромный международный скандал и позор для грузинских властей. Просто позор. Меня еще никогда ниоткуда не депортировали, тем более из братской Грузии, другом которой я являюсь очень много лет", – сказал журналист.

Он также сообщил, что, кроме него, в Грузию не пустили главу офиса Саакашвили в Украине Марию Барабаш.

Журналист неоднократно делал заявления в поддержку Саакашвили, который находится под арестом в Грузии с начала октября.

1 октября Гордон записал видеообращение по поводу задержания Саакашвили. В нем он призвал президента Украины Владимира Зеленского добиваться освобождения экс-президента Грузии, у которого есть украинское гражданство.

"Михаил Саакашвили сыграл огромную роль в том, чтобы Украина оставалась демократическим государством. Я искренне уважаю этого человека, я люблю его и считаю, что Михаилу Саакашвили нужно немедленно вернуть свободу. Я обращаюсь к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой посодействовать тому, чтобы гражданина Украины Михаила Саакашвили, выдающегося человека и реформатора, поскорее выпустили из тюрьмы", – сказал журналист в обращении.