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"Дважды требовалась реанимация". Голодающий 27-й день Саакашвили отказывается от перевода в тюремную больницу

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Голодовку Саакашвили объявил 1 октября
Голодовку Саакашвили объявил 1 октября
Фото: ЕРА

Голодающий в грузинской тюрьме бывший президента Грузии, глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили отказывается от перевода в тюремную больницу. Об этом 26 октября сообщил журналистам адвокат политика Ника Гварамия, информирует Грузия Online.

Он озвучил смысл письма, который написал Саакашвили.

"Каким бы ни было состояние моего здоровья, я отказываюсь от перевода в больницу при Глданской тюрьме и предпочитаю оставаться там, где я сейчас, до тех пор, пока эту ситуацию не завершит или моя смерть, или мое освобождение", – говорится в послании экс-президента.

Гварамия утверждает, что Саакашвили ослаб, "он с трудом просыпается по утрам, у него слабость в конечностях, суставах, проблемы с передвижением".

"Саакашвили дважды требовалась реанимация, и мы несколько раз говорили, что опасна каждая минута. Бывают пики, провалы, внезапно ему становится хуже. Тем не менее, могу прямо вам сказать, что политзаключенный Михаил Саакашвили не умрет", – заявил адвокат.

Контекст:

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд – в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

В сентябре 2021 года Саакашвили рассказал о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован, сейчас он находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави.

1 октября экс-президент Грузии объявил голодовку, которую держит до сих пор. Адвокаты и врачи политика сообщили об ухудшении его здоровья. 

Украинские власти заявили, что будут добиваться возвращения Саакашвили в Украину.

Теги: Грузия, здоровье, Михаил Саакашвили, тюрьма, больница, политзаключенные, голодовка, Ника Гварамия, реанимация
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