"Дважды требовалась реанимация". Голодающий 27-й день Саакашвили отказывается от перевода в тюремную больницу

Он озвучил смысл письма, который написал Саакашвили.

"Каким бы ни было состояние моего здоровья, я отказываюсь от перевода в больницу при Глданской тюрьме и предпочитаю оставаться там, где я сейчас, до тех пор, пока эту ситуацию не завершит или моя смерть, или мое освобождение", – говорится в послании экс-президента.

Гварамия утверждает, что Саакашвили ослаб, "он с трудом просыпается по утрам, у него слабость в конечностях, суставах, проблемы с передвижением".

"Саакашвили дважды требовалась реанимация, и мы несколько раз говорили, что опасна каждая минута. Бывают пики, провалы, внезапно ему становится хуже. Тем не менее, могу прямо вам сказать, что политзаключенный Михаил Саакашвили не умрет", – заявил адвокат.