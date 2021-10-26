Саакашвили голодает 26-й день. Врач считает, что ситуация может стать критической, власти обещают "хорошо позаботиться о заключенном"

Здоровье Саакашвили сейчас относительно удовлетворительное и не требует госпитализации, но из-за продолжающейся голодовки ситуация может стать критической в любую минуту, сказал журналистам в ночь на 26 октября личный врач экс-президента Грузии Николоз Кипшидзе. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

"Состояние здоровья такое же, как и вчера. У Саакашвили наблюдаются скачки артериального давления. Тесты анализов относительно в норме, но ситуация может измениться в любую минуту", – сказал Кипшидзе.

Он сообщил, что на территории Руставской тюрьмы, где содержится Саакашвили, уже несколько дней круглосуточно дежурит реанимобиль. Сам заключенный по-прежнему намерен продолжать голодовку, но категорически против, чтобы его перевезли в тюремную больницу, сказал врач.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на брифинге 26 октября заявил, что в тюремной больнице "созданы все условия, добавили даже то, чего не было, вся необходимая аппаратура мобилизована", сообщает агентство "Грузинформ".

На вопрос журналиста, берет ли премьер ответственность в том случае, если голодовка Саакашвили закончится фатальным исходом, Гарибашвили ответил, что о живом человеке так говорить нельзя.

"Заверяем, что пенитенциарная служба заботится и будет заботиться о здоровье всех заключенных. Успокойтесь, мы хорошо позаботимся о заключенном Саакашвили!" – сказал премьер Грузии.

Ранее Гарибашвили неоднократно подчеркивал, что никаких привилегий у Саакашвили по сравнению с другими заключенными не будет.