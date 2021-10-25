Состояние здоровья Саакашвили резко ухудшилось в выходные, ему потребовалась помощь реаниматолога – окружение

"Вчера ночью один из жизненных показателей в анализах Михаила Саакашвили упал до критического уровня и стало необходимо вмешательство реаниматологов, после чего эти показатели стабилизировались", – сказал Садзаглишвили.

По его словам, это подтверждает выводы консилиума врачей, сформированного при минздраве Грузии – врачи сказали, что Саакашвили входит в стадию голодовки, когда в любое время ожидается резкое ухудшение состояния здоровья. Незамедлительное оказание медицинской помощи будет в повестке дня, подчеркнул адвокат.

Возлюбленная Саакашвили, народный депутат Украины Елизавета Ясько рассказала сегодня каналу "Украина 24", что "в эти выходные состояние его здоровья серьезно ухудшилось".

"Я его видела в пятницу. Мы разговаривали. Он держался, но видим, что есть серьезные физиологические различные симптомы. То есть человек может себя не чувствовать плохо физически, но процессы в крови, с различными органами начинаются после третьей недели [голодовки] очень плохие", – сказала она.

Ясько отметила, что врачи постоянно посещают Саакашвили.

"Но там сейчас идет борьба, чтобы его перевели в нормальную больницу – не тюремную. Это вопрос безопасности, потому что существует информация, что очень серьезные опасности есть как для его здоровья, так и вообще для его жизни, если его будут переводить именно в эту тюремную больницу. Кто там будет за ним смотреть, неизвестно", – добавила нардеп.