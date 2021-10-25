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Состояние здоровья Саакашвили резко ухудшилось в выходные, ему потребовалась помощь реаниматолога – окружение

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Саакашвили голодает 25-й день
Саакашвили голодает 25-й день
Скриншот: Mikheil Saakashvili / Facebook

В ночь на 25 октября третьему президенту Грузии, главе Исполнительного комитета реформ Украины Михаилу Саакашвили оказывал помощь реаниматолог. Об этом адвокат политика Дмитрий Садзаглишвили сообщил во время общения с журналистами, пишет сайт "Новости – Грузия".

"Вчера ночью один из жизненных показателей в анализах Михаила Саакашвили упал до критического уровня и стало необходимо вмешательство реаниматологов, после чего эти показатели стабилизировались", – сказал Садзаглишвили.

По его словам, это подтверждает выводы консилиума врачей, сформированного при минздраве Грузии – врачи сказали, что Саакашвили входит в стадию голодовки, когда в любое время ожидается резкое ухудшение состояния здоровья. Незамедлительное оказание медицинской помощи будет в повестке дня, подчеркнул адвокат.

Возлюбленная Саакашвили, народный депутат Украины Елизавета Ясько рассказала сегодня каналу "Украина 24", что "в эти выходные состояние его здоровья серьезно ухудшилось".

"Я его видела в пятницу. Мы разговаривали. Он держался, но видим, что есть серьезные физиологические различные симптомы. То есть человек может себя не чувствовать плохо физически, но процессы в крови, с различными органами начинаются после третьей недели [голодовки] очень плохие", – сказала она.

Ясько отметила, что врачи постоянно посещают Саакашвили.

"Но там сейчас идет борьба, чтобы его перевели в нормальную больницу – не тюремную. Это вопрос безопасности, потому что существует информация, что очень серьезные опасности есть как для его здоровья, так и вообще для его жизни, если его будут переводить именно в эту тюремную больницу. Кто там будет за ним смотреть, неизвестно", – добавила нардеп.

Контекст:

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд – в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

6 сентября 2021 года Саакашвили сообщил о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. Саакашвили призвал граждан выйти на митинг в Тбилиси 3 октября и сказал, что присоединится к протестующим.

Вечером 1 октября премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили задержан. Вскоре МВД Грузии опубликовало видео задержания политика. СМИ сообщили, что Саакашвили был задержан в Тбилиси, а сейчас находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави.

1 октября прокуратура Грузии завела еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения Саакашвили границы.

После задержания Саакашвили украинский МИД вызвал к себе посла Грузии. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что сейчас рассматриваются разные варианты решения проблемы, в том числе через экстрадицию. Зеленский заявил, что украинские власти будут заниматься возвращением Саакашвили в Украину.

Экс-президент Грузии 1 октября объявил голодовку. С тех пор он похудел как минимум на 15 кг, говорила Ясько.

Консилиум врачей, сформированный при минздраве Грузии, посетил Саакашвили и 19 октября рекомендовал госпитализировать его для интенсивного наблюдения и профилактики. В ночь на 23 октября состояние политика резко ухудшилось, ему сделали экстренное переливание крови, сообщила Ясько.

Адвокат политика Бека Басилая рассказал 23 октября, что власти Грузии соглашаются на перевод Саакашвили в тюремный госпиталь и что защита Саакашвили обеспокоена этим из-за вопросов безопасности. В тот же день консилиум собрался снова, врачи рекомендуют отправить политика в гражданскую медицинскую клинику.

Гендиректор телеканала Mtavari и адвокат Саакашвили Ника Гварамия заявил 24 октября, что в тюремной больнице после перевода туда экс-президента может произойти бунт, который "закончится ликвидацией Михаила Саакашвили".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Михаил Саакашвили, больница, голодовка, Елизавета Ясько, реанимация, задержание Саакашвили в Грузии
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