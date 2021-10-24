Адвокат заявил о возможной попытке "ликвидации" Саакашвили в тюремной больнице

Адвокат заявил, что существует риск остановки сердца Саакашвили. Защита требует перевести его в гражданскую клинику Фото: ЕРА (архив)

Об этом 24 октября в эфире канала Mtavari заявил гендиректор этого телеканала и адвокат Саакашвили Ника Гварамия.

Консилиум врачей, сформированный при минздраве Грузии, посетил Саакашвили и 19 октября рекомендовал госпитализировать его для интенсивного наблюдения и профилактики. В ночь на 23 октября состояние политика резко ухудшилось, ему сделали экстренное переливание крови, сообщила народный депутат Украины от "Слуги народа" Елизавета Ясько.

Адвокат политика Бека Басилая рассказал 23 октября, что власти Грузии соглашаются на перевод Саакашвили в тюремный госпиталь и что защита Саакашвили обеспокоена этим из-за вопросов безопасности. В тот же день консилиум собрался снова, врачи рекомендуют отправить политика, который голодает уже 24-й день, в высокопрофильную гражданскую медицинскую клинику.

"Перевод в тюремную больницу будет сопряжен с проблемами безопасности, и, по нашей информации, эти проблемы будут имитированы нынешними властями страны. Будет так называемый имитированный бунт, который закончится ликвидацией Михаила Саакашвили", – сказал сегодня Гварамия, его цитирует на русском "Эхо Кавказа".

Защита политика требует, чтобы Саакашвили в ближайшие часы перевели в гражданскую клинику. Гварамия заявил, что существует риск остановки сердца политика.

"В клинике должна быть кардиологическая служба второго уровня. В частности, интервенционная кардиология, лаборатория ангиокардиологии, имплантация кардиостимулятора эндокарда, имплантация и катетерная абляция, лечение стенокардии и тромботических осложнений. В тюремной больнице это невозможно", – подчеркнул адвокат.