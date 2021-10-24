Саакашвили нужно перевести в гражданскую клинику, помещение политика в тюремную больницу равнозначно убийству – врач

Об этом один из членов консилиума, личный врач Саакашвили Николоз Кипшидзе рассказал 23 октября по итогам совещания, которое консилиум провел уже во второй раз, сообщает "Эхо Кавказа".

Состояние Саакашвили, которому в ночь на 23 октября сделали переливание крови, удовлетворительное, рассказал врач.

"Вчерашнее переливание прошло хорошо, но его состояние может ухудшиться в любую минуту. Комиссия единогласно решила, что в случае необходимости его нужно перевести в высокопрофильную больницу. Саакашвили, мы, лично я придерживаемся той позиции, что его перевод в тюремную больницу равнозначен убийству", – сказал он.