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Саакашвили нужно перевести в гражданскую клинику, помещение политика в тюремную больницу равнозначно убийству – врач

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Николоз Кипшидзе: Состояние Саакашвили может ухудшиться в любую минуту
Николоз Кипшидзе: Состояние Саакашвили может ухудшиться в любую минуту
Фото: ekhokavkaza.com

Консилиум врачей, сформированный при минздраве Грузии, рекомендовал перевести третьего президента Грузии Михаила Саакашвили из тюрьмы в высокопрофильную гражданскую медицинскую клинику.

Об этом один из членов консилиума, личный врач Саакашвили Николоз Кипшидзе рассказал 23 октября по итогам совещания, которое консилиум провел уже во второй раз, сообщает "Эхо Кавказа"

Состояние Саакашвили, которому в ночь на 23 октября сделали переливание крови, удовлетворительное, рассказал врач. 

"Вчерашнее переливание прошло хорошо, но его состояние может ухудшиться в любую минуту. Комиссия единогласно решила, что в случае необходимости его нужно перевести в высокопрофильную больницу.  Саакашвили, мы, лично я придерживаемся той позиции, что его перевод в тюремную больницу равнозначен убийству", – сказал он.

Контекст:

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд – в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

6 сентября 2021 года Саакашвили сообщил о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. Саакашвили призвал граждан выйти на митинг в Тбилиси 3 октября и сказал, что присоединится к протестующим.

Вечером 1 октября премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили задержан. Вскоре МВД Грузии опубликовало видео задержания политика. СМИ сообщили, что Саакашвили был задержан в Тбилиси, а сейчас находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави.

1 октября прокуратура Грузии завела еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения Саакашвили границы.

После задержания Саакашвили украинский МИД вызвал к себе посла Грузии. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что сейчас рассматриваются разные варианты решения проблемы, в том числе через экстрадицию. Зеленский заявил, что украинские власти будут заниматься возвращением Саакашвили в Украину.

Экс-президент Грузии 1 октября объявил голодовку. С тех пор он похудел как минимум на 15 кг, говорила его возлюбленная, народный депутат Украины от "Слуги народа" Елизавета Ясько. 

Консилиум врачей, сформированный при минздраве Грузии, посетил Саакашвили и 19 октября рекомендовал госпитализировать его для интенсивного наблюдения и профилактики. В ночь на 23 октября состояние политика резко ухудшилось, ему сделали экстренное переливание крови, сообщила Ясько.

Адвокат политика Бека Басилая рассказал 23 октября, что власти Грузии соглашаются лишь на перевод Саакашвили в тюремный госпиталь, защита Саакашвили обеспокоена этим. "В тюремном комплексе находятся тысячи уголовников. Может быть, там будут провокации... Это нас очень беспокоит и мы говорим, что не согласны, чтобы в тюремное учреждение перевели Саакашвили", – объяснил адвокат.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Грузия, Михаил Саакашвили, тюрьма, больница, госпиталь, голодовка, врачи, задержание Саакашвили в Грузии
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