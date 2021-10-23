Власти Грузии отказались госпитализировать Саакашвили в безопасную клинику – адвокат

"Наше требование – если понадобится госпитализировать, то чтобы его госпитализировали в обычную клинику, где была бы безопасность, не было никаких рисков и так далее. Однако власть изменила свое решение. Сначала они нам обещали, что "скажите, в какую клинику хотите госпитализировать его, и мы все устроим". После этого прошло несколько дней и министр юстиции, а потом премьер-министр – а это не их дела – заявили: "Мы будем его госпитализировать в тюремный госпиталь", – рассказал он.

По словам адвоката, в тюремном комплексе "находятся тысячи уголовников, может быть, там будут провокации".

"Это нас очень беспокоит и мы говорим, что не согласны, чтобы в тюремное учреждение перевели Саакашвили. И сейчас мы ждем решения консилиума и его личного врача", – объяснил Басилая.

Сегодня стало известно, что вечером 22 октября Саакашвили сделали переливание крови, потому что "один из параметров был достаточно плохим".