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Ясько: Я знакома со старшим сыном Михаила Саакашвили, его мамой и дядей. Наши отношения не были секретом

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Ясько: С мамой Михаила мы на связи
Ясько: С мамой Михаила мы на связи
Фото: lisa_yasko / Instagram

Народный депутат Украины от "Слуги народна", возлюбленная бывшего президента Грузии, главы Исполнительного комитета реформ Украины Михаила Саакашвили Елизавета Ясько в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман рассказала, что их отношения не были тайной для окружения и что она знакома с родными Саакашвили.

"Я знакома со старшим сыном, с мамой Михаила, с [остальной] семьей – [например], дядей Михаила. Мы не один раз виделись. Это не являлось секретом", – сказала Ясько.

Она рассказала, что сейчас, когда Саакашвили находится под арестом в Грузии, они общаются с его матерью Гиули Аласанией. 

"С его мамой мы на связи. Мы виделись, когда я сейчас была в Грузии. Конечно же, она очень сильно переживает. Это очень интеллигентная женщина, она возглавляет университет, у нее очень хорошая репутация, ее очень сильно любят люди... Конечно же, я переживаю за ее состояние и здоровье, потому что когда такое происходит с твоим сыном, с близким человеком, это очень тяжело", – отметила Ясько. 

Публично об отношениях Ясько и Саакашвили стало известно 1 октября 2021 года, в день задержания Саакашвили в Грузии. Тогда Ясько опубликовала видео, на котором они с Саакашвили рассказывают, что "любят друг друга и поддерживают".

После появления видео Сандра Рулофс, на которой Саакашвили был женат с 1993 года, написала пост в поддержку политика, но отметила, что содержание видео было для нее "неожиданным", а форма – "совершенно неприемлемой"

И Саакашвили, и Ясько утверждают, что их отношения начались тогда, когда они оба уже были свободны. "Я хочу заявить, что все мои предыдущие отношения завершены. И уже много месяцев назад я и Лиза Ясько объединили наши судьбы. Мы давно живем вместе, как семья из полноправных партнеров. Это большая история любви", – отметил Саакашвили и призвал всех уважать их частную жизнь и приватность Рулофс, к которой он относится "с глубокой привязанностью и уважением". 

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд – в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

В сентябре 2021 года Саакашвили рассказал о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован, сейчас он находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави.

1 октября экс-президент Грузии объявил голодовку, которую держит до сих пор. Адвокаты и врачи политика сообщили об ухудшении его здоровья. 

Украинские власти заявили, что будут добиваться возвращения Саакашвили в Украину.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Михаил Саакашвили, Алеся Бацман, Елизавета Ясько
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