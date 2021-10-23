Ясько: Я знакома со старшим сыном Михаила Саакашвили, его мамой и дядей. Наши отношения не были секретом

"Я знакома со старшим сыном, с мамой Михаила, с [остальной] семьей – [например], дядей Михаила. Мы не один раз виделись. Это не являлось секретом", – сказала Ясько.

Она рассказала, что сейчас, когда Саакашвили находится под арестом в Грузии, они общаются с его матерью Гиули Аласанией.

"С его мамой мы на связи. Мы виделись, когда я сейчас была в Грузии. Конечно же, она очень сильно переживает. Это очень интеллигентная женщина, она возглавляет университет, у нее очень хорошая репутация, ее очень сильно любят люди... Конечно же, я переживаю за ее состояние и здоровье, потому что когда такое происходит с твоим сыном, с близким человеком, это очень тяжело", – отметила Ясько.

Публично об отношениях Ясько и Саакашвили стало известно 1 октября 2021 года, в день задержания Саакашвили в Грузии. Тогда Ясько опубликовала видео, на котором они с Саакашвили рассказывают, что "любят друг друга и поддерживают".

После появления видео Сандра Рулофс, на которой Саакашвили был женат с 1993 года, написала пост в поддержку политика, но отметила, что содержание видео было для нее "неожиданным", а форма – "совершенно неприемлемой".

И Саакашвили, и Ясько утверждают, что их отношения начались тогда, когда они оба уже были свободны. "Я хочу заявить, что все мои предыдущие отношения завершены. И уже много месяцев назад я и Лиза Ясько объединили наши судьбы. Мы давно живем вместе, как семья из полноправных партнеров. Это большая история любви", – отметил Саакашвили и призвал всех уважать их частную жизнь и приватность Рулофс, к которой он относится "с глубокой привязанностью и уважением".

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Видео: Алеся Бацман / YouTube