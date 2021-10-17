Нардеп Ясько накануне своего дня рождения показала новые фото с Саакашвили

"Я бы очень хотела, чтобы обстоятельства были другими. И чтобы мы праздновали мой день рождения вместе. И чтобы было тепло, радостно, интересно и гармонично – как всегда, когда мы вместе", – написала нардеп.

Она выразила надежду, что ситуация с Саакашвили, который находится в заключении в Грузии и голодает 17-й день, скоро изменится.

На фотографиях, которые обнародовала Ясько, они с Саакашвили запечатлены в центре Киева, на поле подсолнухов, на велосипедной прогулке, во время зимнего отдыха и в домашней обстановке.

17 октября Ясько написала на странице в Facebook, что ей исполняется 31 год.

"Каждый год я прохожу, как несколько. Количество вызовов и трудных ситуаций возрастает. Я не всегда знаю, почему так интенсивно. Не всегда готова принять. Но я иду. Я знаю, что я хочу. И я знаю, во что я верю. "Я верю в любовь, правду. Я верю в Украину", – отметила нардеп.