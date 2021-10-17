"Free Misha". Арахамия записал видеообращение, в котором потребовал немедленно освободить Саакашвили

Арахамия (на фото): Саакашвили продвигает очень много реформаторских идей в Украине Фото: Mikheil Saakashvili / Telegram

"Мы требуем, чтобы Саакашвили немедленного освободили и вернули в Украину. Он гражданин Украины, чиновник высокого ранга. Мы его примем здесь, и если есть какие-то юридические претензии, то они должны быть рассмотрены украинским судом и это дело должно рассматриваться в Украине", – сказал нардеп.

Арахамия добавил, что недавно был в Грузии и видел "огромные достижения и огромные объекты капитального строительства, которые были построены при Саакашвили".

"Михаил действительно реформатор и продвигает очень много реформаторских идей здесь, в Украине. Михаил, Украина с вами, вы нам нужны, ждем вас дома", – заключил Арахамия.