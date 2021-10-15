Саакашвили должен был дать финальную битву, он полностью осознавал все риски – Сакварелидзе

Саакашвили (на фото), пребывая в тюрьме, собрал на митинге в Тбилиси, наверное, самое большое с 2012 года количество людей, отметил Сакварелидзе Фото: EPA

"Он должен был дать финальную битву, он полностью осознавал все риски... Сложно было поднять температуру без политического события, которое бы убедило людей на местных выборах, что это на самом деле референдум, от которого зависит дальнейшая судьба страны, а не просто банальные выборы сельского совета", – отметил Сакварелидзе.

По его словам, Саакашвили, пребывая в тюрьме, собрал на митинге, наверное, самое большое с 2012 года количество людей.

"Это было феноменальное событие, когда абсолютно без денег, не свозя людей из регионов, люди просто вышли со своим протестом… Когда больше 50 тыс., 65 тыс. вчера было приблизительно, собираются в центре Тбилиси – это сигнал и мандат, что власть меняется, – подчеркнул Сакварелидзе. – Когда она поменяется, в каком промежутке времени, сколько это займет времени и энергии и как оно будет выглядеть – это уже дело техники и стратегии тех лидеров, которые будут предлагать обществу свое решение".