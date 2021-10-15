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ПОЛИТИКА

Саакашвили должен был дать финальную битву, он полностью осознавал все риски – Сакварелидзе

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Саакашвили (на фото), пребывая в тюрьме, собрал на митинге в Тбилиси, наверное, самое большое с 2012 года количество людей, отметил Сакварелидзе
Саакашвили (на фото), пребывая в тюрьме, собрал на митинге в Тбилиси, наверное, самое большое с 2012 года количество людей, отметил Сакварелидзе
Фото: EPA

Экс-президент Грузии, глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили осознавал все риски, когда он возвращался в Тбилиси. Ппребывая уже в тюрьме, Саакашвили собрал на митинге самое большое с 2012 года количество людей. Об этом 15 октября в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" сказал бывший заместитель генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе.

"Он должен был дать финальную битву, он полностью осознавал все риски... Сложно было поднять температуру без политического события, которое бы убедило людей на местных выборах, что это на самом деле референдум, от которого зависит дальнейшая судьба страны, а не просто банальные выборы сельского совета", – отметил Сакварелидзе.

По его словам, Саакашвили, пребывая в тюрьме, собрал на митинге, наверное, самое большое с 2012 года количество людей.

"Это было феноменальное событие, когда абсолютно без денег, не свозя людей из регионов, люди просто вышли со своим протестом… Когда больше 50 тыс., 65 тыс. вчера было приблизительно, собираются в центре Тбилиси – это сигнал и мандат, что власть меняется, – подчеркнул Сакварелидзе. – Когда она поменяется, в каком промежутке времени, сколько это займет времени и энергии и как оно будет выглядеть – это уже дело техники и стратегии тех лидеров, которые будут предлагать обществу свое решение".

Контекст:

В Грузии уже год длится политический кризис из-за прошлогодних парламентских выборов, результаты которых, по мнению оппозиции, были сфальсифицированы. По данным ЦИК страны, выиграла "Грузинская мечта" (48,22%), ее основного конкурента, блок "Единое национальное движение – Объединенная оппозиция", поддержали 27,18% пришедших на выборы.

Оппозиция отказалась признавать результаты выборов, и 2 ноября 2020-го она объявила бойкот новому парламенту, несколько партий заявили об отказе от мандатов. С тех пор в стране периодически проходили оппозиционные акции, на которых требовали перевыборов в парламент. В апреле 2021 года оппозиционные и правящая партия подписали документ о преодолении политического кризиса, в мае оппозиция прекратила бойкот парламента.

В документе, заключенном при посредничестве ЕС, говорилось, что в Грузии в 2022 году проведут досрочные парламентские выборы, если на выборах в местные органы власти "Грузинская мечта" не сумеет набрать 43% голосов. 

"Грузинская мечта" заявила 28 июля, что выходит из соглашения. В партии объяснили свое решение тем, что самая большая оппозиционная партия – "Единое национальное движение" – отказывается его подписывать, несмотря на то что при этом она требует от правящей партии исполнения обязательств, определенных в договоре. При этом в оппозиции заявляли, что выход "Грузинской мечты" из сделки не отменил политическую договоренность о 43%.

Накануне выборов в Грузию прибыл Саакашвили, чтобы поддержать оппозицию. Он призвал не голосовать за "Грузинскую мечту", а 3 октября – выйти на митинг.

Вечером 1 октября стало известно, что Саакашвили задержан. В Грузии его приговорили по двум делам к шести годам тюрьмы, еще по ряду дел продолжается следствие. Вскоре МВД Грузии опубликовало видео задержания политика. СМИ сообщили, что Саакашвили был задержан в Тбилиси, а сейчас находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави. Экс-президент Грузии 1 октября объявил голодовку.

После задержания Саакашвили украинский МИД вызвал посла Грузии, пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Владимир Зеленский обеспокоен ситуацией с политиком, а сам Зеленский сказал, что украинские власти будут заниматься возвращением Саакашвили в Украину.

Теги: Украина, Грузия, оппозиция, протесты, Михаил Саакашвили, тюрьма, митинг, кризис, Тбилиси, Давид Сакварелидзе, голодовка, задержание, ток-шоу, президент, Свобода слова Савика Шустера
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