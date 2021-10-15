Самый эффективный путь освобождения Саакашвили – помилование президентом Грузии – адвокат

"Самый эффективный путь – принятие решения со стороны Саломе Зурабишвили. К сожалению, она опередила события и изначально встала в позу, но это было сделано перед выборами и для мобилизации избирателей [партии] "Грузинская мечта", – отметил Басилая.

По его словам, есть прецеденты, когда Зурабишвили принимала решение об освобождении политзаключенных, несмотря на сделанные ранее заявления.

"Более крупной фигуры, чем Михаил Саакашвили, в политическом заключении в истории Грузии не было", – сказал адвокат.

Зурабишвили 1 октября после задержания экс-президента Грузии исключила его помилование, напомнили журналисты.