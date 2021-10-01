Президент Грузии: Тема возвращения Саакашвили сама собой нарушает спокойную предвыборную среду

"Происходит тиражирование беспорядков. Это в то время, когда стране больше всего нужно спокойствие, чтобы завтрашние выборы были открытыми, справедливыми и свободными. Правда это или ложь, эта тема сама собой нарушает спокойную предвыборную среду, накаляет и без того напряженное и уставшее общество, служит предпосылкой для роста поляризации", – сказала она.

Зурабишвили заявила, что тот, кто занимается тиражированием темы возвращения Саакашвили и спекулирует ею, "не думает о стране и о справедливых выборах, а делает ставку на дестабилизацию – на 3 октября, на уличные выступления".

По мнению президента, реакция на ситуацию властей Грузии – "не то, чего ожидает общество", и не то, "что его успокоит и вернет к предвыборным настроениям".

"Комментарии сегодня должны были исходить не от партии, а от государственных ведомств, которые обязаны доказать обществу правду посредством фактов. Насмешки – это не ответ, когда некоторые люди ставят под сомнение эффективность государственных структур в стране", – заявила она.

Зурабишвили подчеркнула, что правительство "обязано пресекать все попытки дестабилизации и всю предвыборную напряженность и дестабилизацию и не допускать поляризации".

"Общество не готовится к 3 октября, оно не последует ни за одной партией по настолько деструктивному пути. Потому что мы, общество, прекрасно понимаем, к чему может привести перемещенная на улицы поляризация. Время гражданского противостояния прошло, и никто ответственный не должен играть с этим огнем, если он заботится о стране и ее будущем. Я верю, что это время не вернется, потому что наши граждане мыслят трезвее наших политиков. Я стою с ними не на какой-либо улице или площади, а на стороне конституционного порядка и мирного будущего. Я призываю всех к ответственности", – заявила она.