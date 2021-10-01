Президент Грузии: Тема возвращения Саакашвили сама собой нарушает спокойную предвыборную среду

"Происходит тиражирование беспорядков. Это в то время, когда стране больше всего нужно спокойствие, чтобы завтрашние выборы были открытыми, справедливыми и свободными. Правда это или ложь, эта тема сама собой нарушает спокойную предвыборную среду, накаляет и без того напряженное и уставшее общество, служит предпосылкой для роста поляризации", – сказала она.
Зурабишвили заявила, что тот, кто занимается тиражированием темы возвращения Саакашвили и спекулирует ею, "не думает о стране и о справедливых выборах, а делает ставку на дестабилизацию – на 3 октября, на уличные выступления".
По мнению президента, реакция на ситуацию властей Грузии – "не то, чего ожидает общество", и не то, "что его успокоит и вернет к предвыборным настроениям".
"Комментарии сегодня должны были исходить не от партии, а от государственных ведомств, которые обязаны доказать обществу правду посредством фактов. Насмешки – это не ответ, когда некоторые люди ставят под сомнение эффективность государственных структур в стране", – заявила она.
Зурабишвили подчеркнула, что правительство "обязано пресекать все попытки дестабилизации и всю предвыборную напряженность и дестабилизацию и не допускать поляризации".
"Общество не готовится к 3 октября, оно не последует ни за одной партией по настолько деструктивному пути. Потому что мы, общество, прекрасно понимаем, к чему может привести перемещенная на улицы поляризация. Время гражданского противостояния прошло, и никто ответственный не должен играть с этим огнем, если он заботится о стране и ее будущем. Я верю, что это время не вернется, потому что наши граждане мыслят трезвее наших политиков. Я стою с ними не на какой-либо улице или площади, а на стороне конституционного порядка и мирного будущего. Я призываю всех к ответственности", – заявила она.
Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд – в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну. В Грузии против него возбудили несколько уголовных дел, его подозревают в злоупотреблении властью и преследовании политических оппонентов. Сам Саакашвили уголовные дела называл политически мотивированными.
В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.
В октябре 2020 года в Грузии прошли парламентские выборы. По данным ЦИК страны, выиграла правящая партия "Грузинская мечта", за нее проголосовали 48,22% избирателей. Ее основного конкурента, блок "Единое национальное движение – Объединенная оппозиция", поддержали 27,18% пришедших на выборы.
Оппозиция отказалась признавать результаты выборов, обвинив власти в фальсификации итогов голосования. 2 ноября она объявила бойкот новому парламенту, несколько партий заявили об отказе от мандатов.
С тех пор в стране периодически проходили оппозиционные акции, на которых требовали перевыборов в парламент. В апреле 2021 года оппозиционные и правящая партия подписали документ о преодолении политического кризиса, а мае оппозиция прекратила бойкот парламента.
Саакашвили 6 сентября сообщил о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Через несколько дней он подтвердил это намерение, заметив, что осознает: его могут арестовать в Грузии. "Ситуация такая, что надо просто спасать страну, в том числе от того, чтобы она полностью не упала в руки [президенту РФ Владимиру] Путину", – объяснял политик.
27 сентября Саакашвили опубликовал в социальных сетях два билета на самолет из Киева в Тбилиси, заявив, что собирается прилететь в Грузию вместе с матерью Гиули Аласанией.
На следующий день премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили "будет задержан и заключен в тюрьму" сразу после прибытия в страну.
1 октября утром политик сообщил о возвращении в Грузию. В МВД страны заявили, что он не пересекал границу страны, но руководитель офиса Саакашвили в Украине Мариам Барабаш сказала, что экс-президент все же покинул Украину и находится в Грузии. По ее словам, политик объяснил решение ехать тем, что сейчас там "переломный момент, когда нужно делать выбор между Европой и прошлым".
Исполнительный секретарь политсилы Мамука Мдинарадзе говорил, что у него есть "достоверная информация, что Саакашвили не покидал Украину, его нет не только в Грузии, но и в другой стране".
Саакашвили, объявив о возвращении в страну, призвал граждан выйти на митинг в Тбилиси 3 октября и сказал, что присоединится к протестующим.