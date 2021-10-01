В партии Саакашвили заявили, что "официально покажут" его. Настаивают, что экс-президент находится в Батуми

Саакашвили, возможно, появится на публике в конце дня 2 октября, когда в Грузии завершится голосование на местных выборах Фото: Mikheil Saakashvili / Facebook

Думбадзе сказал, что Саакашвили "ждет вся Грузия", он пообещал, что экс-президента "официально покажут завтра, в 20.05" – после закрытия избирательных участков.

Представители правящей партии "Грузинская мечта" называют "дипфейком" историю с возвращением Саакашвили. Исполнительный секретарь политсилы Мамука Мдинарадзе заявил, что у него есть "достоверная информация, что Саакашвили не покидал Украину, его нет не только в Грузии, но и в другой стране", отметил "Первый канал".

Саакашвили сегодня опубликовал видео, на котором говорит, что находится в Батуми.

Позже он обнародовал еще один ролик, якобы записанный в Батуми. Видео сняты ночью.

Журналисты портала "Новости Грузии", а также Batumelebi разглядели на первом ролике улицы Батуми, станцию батумской канатной дороги, гостиницу "Велмонд". Однако, как обратило внимание Batumelebi, на первом видео мелькает белая рамка. Журналисты предположили, что это планшет, и пришли к выводу, что уже отснятые кадры воспроизводят на устройстве, снимая их на телефон.