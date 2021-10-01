ГОРДОН
 
 
МИР

В партии Саакашвили заявили, что "официально покажут" его. Настаивают, что экс-президент находится в Батуми

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Саакашвили, возможно, появится на публике в конце дня 2 октября, когда в Грузии завершится голосование на местных выборах
Саакашвили, возможно, появится на публике в конце дня 2 октября, когда в Грузии завершится голосование на местных выборах
Фото: Mikheil Saakashvili / Facebook

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили находится в грузинском городе Батуми. Об этом Мурман Думбадзе – член партии "Единое национальное движение", основателем которой является Саакашвили, – заявил 1 октября, сообщает "Первый канал".

Думбадзе сказал, что Саакашвили "ждет вся Грузия", он пообещал, что экс-президента "официально покажут завтра, в 20.05" – после закрытия избирательных участков. 

Представители правящей партии "Грузинская мечта" называют "дипфейком" историю с возвращением Саакашвили. Исполнительный секретарь политсилы Мамука Мдинарадзе заявил, что у него есть "достоверная информация, что Саакашвили не покидал Украину, его нет не только в Грузии, но и в другой стране", отметил "Первый канал"

Саакашвили сегодня опубликовал видео, на котором говорит, что находится в Батуми. 

https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil/videos/390642109224051/

Позже он обнародовал еще один ролик, якобы записанный в Батуми. Видео сняты ночью. 

https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil/videos/152343097033172/

Журналисты портала "Новости Грузии", а также Batumelebi разглядели на первом ролике улицы Батуми, станцию батумской канатной дороги, гостиницу "Велмонд".  Однако, как обратило внимание Batumelebi, на первом видео мелькает белая рамка. Журналисты предположили, что это планшет, и пришли к выводу, что уже отснятые кадры воспроизводят на устройстве, снимая их на телефон.

Контекст:

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд – в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну. В Грузии против него возбудили несколько уголовных дел, его подозревают в злоупотреблении властью и преследовании политических оппонентов. Сам Саакашвили уголовные дела называл политически мотивированными.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

В октябре 2020 года в Грузии прошли парламентские выборы. По данным ЦИК страны, выиграла правящая партия "Грузинская мечта", за нее проголосовали 48,22% избирателей. Ее основного конкурента, блок "Единое национальное движение – Объединенная оппозиция", поддержали 27,18% пришедших на выборы.

Оппозиция отказалась признавать результаты выборов, обвинив власти в фальсификации итогов голосования. 2 ноября она объявила бойкот новому парламенту, несколько партий заявили об отказе от мандатов.

С тех пор в стране периодически проходили оппозиционные акции, на которых требовали перевыборов в парламент. В апреле 2021 года оппозиционные и правящая партия подписали документ о преодолении политического кризиса, а мае оппозиция прекратила бойкот парламента.

Саакашвили 6 сентября сообщил о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Через несколько дней он подтвердил это намерение, заметив, что осознает: его могут арестовать в Грузии. "Ситуация такая, что надо просто спасать страну, в том числе от того, чтобы она полностью не упала в руки [президенту РФ Владимиру] Путину", – объяснял политик.

27 сентября Саакашвили опубликовал в социальных сетях два билета на самолет из Киева в Тбилиси, заявив, что собирается прилететь в Грузию вместе с матерью Гиули Аласанией.

На следующий день премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили "будет задержан и заключен в тюрьму" сразу после прибытия в страну. 

1 октября утром политик сообщил о возвращении в Грузию. В МВД страны заявили, что он не пересекал границу страны, но руководитель офиса Саакашвили в Украине Мариам Барабаш сказала, что экс-президент все же покинул Украину и находится в Грузии. По ее словам, политик объяснил решение ехать тем, что сейчас там "переломный момент, когда нужно делать выбор между Европой и прошлым".  

Саакашвили, объявив о возвращении в страну, призвал граждан выйти на митинг в Тбилиси 3 октября и сказал, что присоединится к протестующим

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Грузия, выборы, Михаил Саакашвили, Батуми, Единое национальное движение, голосование
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Леди Гага записала джазовый альбом с 95-летним Тони Беннеттом
  Леди Гага записала джазовый альбом с 95-летним Тони Беннеттом
"Горячее фото". Фагот позировал с Навроцкой, схватив ее за ягодицы
"Горячее фото". Фагот позировал с Навроцкой, схватив ее за ягодицы
  Джоли появилась на церемонии вручения премии Power of Women вместе с дочерью Захарой
  Джоли появилась на церемонии вручения премии Power of Women вместе с дочерью Захарой
"Эталон красоты", "Огонь". Звезда "Великолепного века" Узерли позировала с оголенным торсом
"Эталон красоты", "Огонь". Звезда "Великолепного века" Узерли позировала с оголенным торсом
"Попа еще красивее стала", "Не могу налюбоваться вами". Бех-Романчук показала фигуру в бикини
"Попа еще красивее стала", "Не могу налюбоваться вами". Бех-Романчук показала фигуру в бикини
"Едят даже те, кто тыкву терпеть не может". Эксперт рассказал, как приготовить "божественный" суп из тыквы
"Едят даже те, кто тыкву терпеть не может". Эксперт рассказал, как приготовить "божественный" суп из тыквы
  Люленов рассказал, на какое предложение президента Зеленского ответил отказом на корпоративе
  Люленов рассказал, на какое предложение президента Зеленского ответил отказом на корпоративе
"Длинноногая красавица. Порода", "Дико красиво". Брежнева снялась в микрошортах
"Длинноногая красавица. Порода", "Дико красиво". Брежнева снялась в микрошортах
"Затащил в душ и включил воду". Седокова рассказала о ссорах с третьим мужем
"Затащил в душ и включил воду". Седокова рассказала о ссорах с третьим мужем
"Это решение было очень предсказуемым". Совершивший каминг-аут Melovin обвинил украинский канал в предвзятом к себе отношении
"Это решение было очень предсказуемым". Совершивший каминг-аут Melovin обвинил украинский канал в предвзятом к себе отношении
Варочная поверхность AEG: выбираем свой вариант
Варочная поверхность AEG: выбираем свой вариант Актуально
"Боже, Леонтьева б никогда не узнала", "Одни зубы". В сети обсуждают свежее фото Леонтьева с Пугачевой
"Боже, Леонтьева б никогда не узнала", "Одни зубы". В сети обсуждают свежее фото Леонтьева с Пугачевой
Жена Павлика: Муж сказал, разведется, если сделаю нос
Жена Павлика: Муж сказал, разведется, если сделаю нос
Грег Чапкис отреагировал на откровенные снимки 38-летней жены, которая последовала примеру Спирс
Грег Чапкис отреагировал на откровенные снимки 38-летней жены, которая последовала примеру Спирс
"Повезло Потапу". Каменских появилась перед камерой в расстегнутом топе
"Повезло Потапу". Каменских появилась перед камерой в расстегнутом топе
  "Я поменяла планы и решила выпускать именно ее". Loboda презентовала песню Americano. Аудио
  "Я поменяла планы и решила выпускать именно ее". Loboda презентовала песню Americano. Аудио
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Покажи сиси", "Шикарная". Ефросинина позировала топлес перед зеркалом
"Покажи сиси", "Шикарная". Ефросинина позировала топлес перед зеркалом
"Как ей может быть за 60? Может быть, 30". 63-летняя Мадонна в чулках раздвинула ноги перед камерой
"Как ей может быть за 60? Может быть, 30". 63-летняя Мадонна в чулках раздвинула ноги перед камерой
"Фу, гадость", "Сосандрия". Дорофеева в прозрачной одежде показала смелые снимки с коллегами
"Фу, гадость", "Сосандрия". Дорофеева в прозрачной одежде показала смелые снимки с коллегами
"Фу!", "Разочарована", "Просто старый пердун". Эктор Хименес-Браво полностью обнажился перед камерой. Фото
"Фу!", "Разочарована", "Просто старый пердун". Эктор Хименес-Браво полностью обнажился перед камерой. Фото
"Эти раздвинутые ноги – перебор", "Очень странное фото". Волочкова показала "культурный" шпагат
"Эти раздвинутые ноги – перебор", "Очень странное фото". Волочкова показала "культурный" шпагат
"Какой пресс, она просто шикарна", "Ничего себе фигура в таком-то возрасте". В сети обсуждают фото 81-летней Людмилы Максаковой в бикини
"Какой пресс, она просто шикарна", "Ничего себе фигура в таком-то возрасте". В сети обсуждают фото 81-летней Людмилы Максаковой в бикини
"Это реклама лесби?", "Люди как люди, а Настя голая". Каменских в микроплавках снялась в объятиях подруги
"Это реклама лесби?", "Люди как люди, а Настя голая". Каменских в микроплавках снялась в объятиях подруги
"Уже конкретно видно, что бухает по-черному". Волочкова взорвала сеть снимками из ресторана
"Уже конкретно видно, что бухает по-черному". Волочкова взорвала сеть снимками из ресторана
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS