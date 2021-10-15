Врач рассказал о состоянии здоровья голодающего в тюрьме Саакашвили

Саакашвили не отступит от своих планов, отметил его врач Фото: EPA

Он отметил, что встречался с бывшим президентом Грузии около двух часов назад.

"Он очень бодрый физически и ментально очень сильный. Он заявил мне, что не отступит от своих планов. И голодовка продолжается, – подчеркнул Кипшидзе. – Если говорить о здоровье, он себя чувствует так, как чувствует себя человек после двухнедельной голодовки. Я ничего не могу больше добавить".

Комментируя состояние здоровья Саакашвили, врач добавил, что "все еще под контролем", но нежелательные процессы "начнутся рано или поздно".

"Он очень был рад вчерашней демонстрации в Грузии. Как вы знаете, там было около 60 тыс. человек – это как бы 700–800 тыс. человек вышли в Украине… Он очень заряжен, он работает, он пишет… Но голодовка есть голодовка", – резюмировал Кипшидзе.