Саакашвили голодает 16-й день. Политик согласился на допуск консорциума врачей

13 октября по инициативе минюста Грузии была создана группа врачей для анализа состояния Саакашвили. Политик сообщил своему врачу, что согласен на допуск этих врачей к нему.

Врач, который не видел Саакашвили в течение пяти дней, говорит, что состояние экс-президента "превзошло его ожидания". По словам Кипшидзе, он ожидал увидеть "нечто худшее", чем то, что он видел, когда встречался с Саакашвили в последний раз. Однако того плохого состояния, которое ожидал увидеть врач, нет.