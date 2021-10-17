Голодающему Саакашвили может понадобиться госпитализация – нардеп Ясько

По ее словам, у экс-президента Грузии бодрое моральное состояние. Акции в его поддержку, которые проходят в стране, придают ему сил. Физическое состояние Саакашвили, который голодает 17-й день, Ясько оценила как плохое.

"Он убежден, что важно продолжать голодовку, чтобы доказать, что он является невиновным. В ближайшие дни его состояние здоровья будет очень критическим. Это уже третья неделя и ему потребуется госпитализация", – отметила нардеп.

Она добавила, что к Саакашвили пять дней не пускали врача.

13 октября Ясько сообщила, что у Саакашвили начались проблемы с речью, моторикой и цветом лица.