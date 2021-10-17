В Грузии прошла акция в поддержку голодающего 17-й день Саакашвили

Петицию в поддержку Саакашвили подписали около 70 тыс. человек Фото: EPA

"Масштабная акция протеста "Движение за свободу Миши" прошла под домом грузинского олигарха [экс-премьера Грузии Бидзины] Иванишвили, крупнейшего частного акционера "Газпрома". Каждый гражданин Грузии знает, что именно Иванишвили является кукловодом нынешнего правительства Грузии, автором всех дел против Саакашвили и главным исполнителем политического заказа Кремля во что бы то ни стало посадить Мишу", – отметили в сообщении.

Сторонники Саакашвили поблагодарили всех, кто поддерживает экс-президента.

В Грузии собирают подписи за освобождение Саакашвили. Петицию подписали около 70 тыс. человек, сообщила 16 октября пресс-служба партии "Единое национальное движение" в Facebook.

Петиция была запущена 11 октября, среди подписавших ее есть деятели культуры, политики, представители шоу-бизнеса. В частности, требование освободить Саакашвили подписали певицы Нино Катамадзе, Нани Брегвадзе, актер Вахтанг Кикабидзе, дизайнер, креативный директор модного дома Balenciaga Демна Гвасалия. Об этом написал портал "Новости-Грузия".