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В Грузии прошла акция в поддержку голодающего 17-й день Саакашвили

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Петицию в поддержку Саакашвили подписали около 70 тыс. человек
Петицию в поддержку Саакашвили подписали около 70 тыс. человек
Фото: EPA

16 октября в Грузии прошла акция в поддержку экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который голодает в тюрьме 17-й день. Об этом сообщили на странице политика в Facebook.

"Масштабная акция протеста "Движение за свободу Миши" прошла под домом грузинского олигарха [экс-премьера Грузии Бидзины] Иванишвили, крупнейшего частного акционера "Газпрома". Каждый гражданин Грузии знает, что именно Иванишвили является кукловодом нынешнего правительства Грузии, автором всех дел против Саакашвили и главным исполнителем политического заказа Кремля во что бы то ни стало посадить Мишу", – отметили в сообщении.

Сторонники Саакашвили поблагодарили всех, кто поддерживает экс-президента.

https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil/posts/411648233664113

В Грузии собирают подписи за освобождение Саакашвили. Петицию подписали около 70 тыс. человек, сообщила 16 октября пресс-служба партии "Единое национальное движение" в Facebook.

https://www.facebook.com/nacionalurimodzraoba/posts/6515763031798279

Петиция была запущена 11 октября, среди подписавших ее есть деятели культуры, политики, представители шоу-бизнеса. В частности, требование освободить Саакашвили подписали певицы Нино Катамадзе, Нани Брегвадзе, актер Вахтанг Кикабидзе, дизайнер, креативный директор модного дома Balenciaga Демна Гвасалия. Об этом написал портал "Новости-Грузия".

Контекст:

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд – в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

6 сентября 2021 года Саакашвили сообщил о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. Саакашвили призвал граждан выйти на митинг в Тбилиси 3 октября и сказал, что присоединится к протестующим.

Вечером 1 октября премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили задержан. Вскоре МВД Грузии опубликовало видео задержания политика. СМИ сообщили, что Саакашвили был задержан в Тбилиси, а сейчас находится в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави. Экс-президент Грузии 1 октября объявил голодовку.

1 октября прокуратура Грузии завела еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения Саакашвили границы.

После задержания Саакашвили украинский МИД вызвал к себе посла Грузии. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что сейчас рассматриваются разные варианты решения проблемы, в том числе через экстрадицию.

Зеленский заявил, что украинские власти будут заниматься возвращением Саакашвили в Украину.

Теги: Грузия, Михаил Саакашвили, Вахтанг Кикабидзе, Единое национальное движение, Нани Брегвадзе, Нино Катамадзе, акции протеста, задержание Саакашвили в Грузии
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