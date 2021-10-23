"Состояние здоровья ухудшается, и это видно". Ясько встретилась с Саакашвили в тюрьме, они проговорили пять часов

По словам Ясько, ей удалось поговорить с арестованным политиком около пяти часов.

"Состояние здоровья Михаила Саакашвили ухудшается, и это очень хорошо видно. Я рада, что он держится", – написала Ясько.

Она рассказала, что политик не соглашается прекратить голодовку, которая продолжается уже 22 дня.

"В этот раз мне грустно… Поскольку я понимаю, что он в опасности. И его состояние уже приближается к критическому", – считает нардеп.

Ясько подчеркнула, что Саакашвили необходима срочная госпитализация, но не в тюремную больницу, а туда, "где жизнь и здоровье Михаила будет в безопасности".

Ясько сообщила также, что ночью после этой встречи состояние Саакашвили резко ухудшилось, ему сделали экстренное переливание крови.

1 октября 2021 года, в день задержания Саакашвили в Грузии, Ясько опубликовала видео, на котором они с Саакашвили рассказывают, что "любят друг друга и поддерживают". После критики в соцсетях на странице Саакашвили в Facebook появился пост, в котором говорилось, что он сейчас ведет "гораздо более масштабную борьбу, чем личная жизнь".

"Впрочем, поскольку звучат вопросы об этом, я хочу заявить, что все мои предыдущие отношения завершены. И уже много месяцев назад я и Лиза Ясько объединили наши судьбы. Мы давно живем вместе, как семья из полноправных партнеров. Это большая история любви", – отметил Саакашвили и призвал всех уважать их частную жизнь и приватность его бывшей жены Сандры Рулофс, к которой он относится "с глубокой привязанностью и уважением".